Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Таджикистана в товарищеском матче

На 53-й минуте матча повреждение получил вратарь «Ростова» Сергей Песьяков, который заменил после первого тайма голкипера «Спартака» Александра Селихова. Песьяков смог покинуть поле только с посторонней помощью. Вместо него на поле вышел вратарь московского «Динамо» Антон Шунин.

Сборные России и Таджикистана впервые встречались между собой. В составе российской команды дебютировали шесть футболистов. Первые матчи за сборную России провели Песьяков, Селихов, защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков, его одноклубник полузащитник Сергей Пиняев, полузащитник грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев и нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой.

Пиняев стал самым молодым игроком в истории сборной России. Он вышел на поле в возрасте 18 лет и 15 дней. Футболист превзошел достижение вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева, который дебютировал за национальную команду в товарищеском матче со сборной Норвегии (3:2) 28 апреля 2004 года в возрасте 18 лет и 20 дней.

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов стал восьмым капитаном сборной России при Валерии Карпине, который стал главным тренером национальной команды в июле 2021 года. Ранее сборную на поле выводили защитник «Спартака» Георгий Джикия, нападающий «Динамо» Федор Смолов, полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов, защитники петербургского «Зенита» Алексей Сутормин и Вячеслав Караваев, их партнер по команде полузащитник Далер Кузяев и полузащитник «Монако» Александр Головин.