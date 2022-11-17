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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
20:06 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Таджикистана в товарищеском матче

ДУШАНБЕ, 17 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу со счетом 0:0 сыграла вничью с командой Таджикистана в товарищеском матче. Встреча прошла в четверг на Центральном республиканском стадионе в Душанбе.

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Источник: РИА "Новости"

На 53-й минуте матча повреждение получил вратарь «Ростова» Сергей Песьяков, который заменил после первого тайма голкипера «Спартака» Александра Селихова. Песьяков смог покинуть поле только с посторонней помощью. Вместо него на поле вышел вратарь московского «Динамо» Антон Шунин.

Сборные России и Таджикистана впервые встречались между собой. В составе российской команды дебютировали шесть футболистов. Первые матчи за сборную России провели Песьяков, Селихов, защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков, его одноклубник полузащитник Сергей Пиняев, полузащитник грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев и нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой.

Пиняев стал самым молодым игроком в истории сборной России. Он вышел на поле в возрасте 18 лет и 15 дней. Футболист превзошел достижение вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева, который дебютировал за национальную команду в товарищеском матче со сборной Норвегии (3:2) 28 апреля 2004 года в возрасте 18 лет и 20 дней.

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов стал восьмым капитаном сборной России при Валерии Карпине, который стал главным тренером национальной команды в июле 2021 года. Ранее сборную на поле выводили защитник «Спартака» Георгий Джикия, нападающий «Динамо» Федор Смолов, полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов, защитники петербургского «Зенита» Алексей Сутормин и Вячеслав Караваев, их партнер по команде полузащитник Далер Кузяев и полузащитник «Монако» Александр Головин.

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против команды Узбекистана. Встреча пройдет на Центральном стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Начало матча запланировано на 15:00 мск. В марте 2022 года сборная России должна была сыграть в стыковых матчах за право попасть на мировое первенство в Катаре. По решению Международной федерации футбола (ФИФА) российские сборные были отстранены от участия в турнирах под эгидой организации до дальнейшего уведомления.

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