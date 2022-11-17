Текущие события
Футбол. Сборные
перерыв
Черногория
Словакия
01
Футбол. Сборные
перерыв
Северная Македония
Финляндия
01
Футбол. Сборные
перерыв
Мальта
Греция
01
Футбол. Сборные
2-й тайм
Румыния
Словения
02
Футбол. Сборные
2-й тайм
Марокко
Грузия
30
Футбол. Сборные
2-й тайм
Сирия
Беларусь
01
Футбол. Сборные
21:30
Израиль
Замбия
Футбол. Сборные
21:45
Португалия
Нигерия
Футбол. Сборные
22:00
Люксембург
Венгрия
Футбол. Сборные
22:45
Ирландия
Норвегия
Футбол. Сборные
19:00
Иордания
Испания
13
Футбол. Сборные
18:00
Таджикистан
Россия
00
Футбол. Сборные
16:40
Япония
Канада
12
Футбол. Сборные
13:00
Гана
Швейцария
20
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
19:00
Иордания
Испания
13
18:00
Таджикистан
Россия
00
16:40
Япония
Канада
12
13:00
Гана
Швейцария
20
16.11
Албания
Италия
13
16.11
Мексика
Швеция
12
16.11
Кипр
Болгария
02
16.11
Гибралтар
Лихтенштейн
20
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
20:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Павлюченко — о Таджикистан — Россия: провёл впустую полтора часа. Тяжело назвать футболом

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о товарищеской игре между сборными России и Таджикистана.

Россия
ТаджикистанТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Впустую провёл полтора часа. Даже футболом тяжело назвать то, что мы все сегодня видели. Наверное, есть какие-то обстоятельства по составу… Футболисты, которые сегодня выходили на поле — лидеры своих команд. Они играют и они на виду. Но то, что мы сегодня увидели — печально. Футболом это не назовёшь. Поиграли просто в квадрат без ворот. Не пойму, зачем сегодня нужны были ворота.

Скучный футбол без моментов. Просто подстроились под игру сборной Таджикистана — играли в их футбол. Хозяева — молодцы! Проявили характер, показали желание. Может, сборная России не настроилась. Страна очень долго ждала такие матчи, так как давно не видели сборную.
По этой причине хотелось что-нибудь увидеть с Таджикистаном. Мне игра не понравилась.

Через три дня будет игра с Узбекистаном. Если правильно понимаю, будет совсем другой состав. И соперник будет совсем другой — намного сильнее. Может быть, кайфанём через три дня. Сегодня никто не получил кайфа», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Бесстыжее лицемерие». Что не так с бойкотом чемпионата мира в Катаре
«Я как аппетитный фрукт — все хотят укусить меня». Новые откровения Роналду
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь