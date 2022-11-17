Да что не так с этой сборной России? Много новых игроков, но Таджикистану даже не забили!

Сборная России в первом матче после продления контракта с Валерием Карпиным не смогла переиграть Таджикистан.

В стартовом составе сборной России в Таджикистане появились сразу четыре игрока, для которых этот матч стал первым за национальную команду — голкипер «Спартака» Александр Селихов, защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков, а также вингеры Лечи Садулаев из «Ахмата» и Сергей Пиняев из «Крыльев Советов». Последний дебютировал за национальную команду всего лишь в 18 лет и 15 дней — побил рекорд Игоря Акинфеева. Впрочем, более похожий на основу состав должен сыграть через три дня в Узбекистане, так как эта сборная посильнее и повыше в рейтинге ФИФА.

Сборная России, что приятно, пыталась играть в футбол даже на искусственном поле отнюдь не последнего поколения. Такой газон отбивает желание творить, рисковать и лишний раз вступать в единоборства, но майки национальной команды и атмосфера на переполненном стадионе в Душанбе, очевидно, прибавляли мотивации. Вдобавок судья из Узбекистана Ильгиз Танташев давал играть, не свистя фолы в ситуациях 50 на 50, благодаря чему игра не рвалась на куски.

Команда Карпина искала в атаке разные ходы против оборонявшегося средним или низком блоком соперника. Были и забросы за спины защитникам сборной Таджикистана, прежде всего на Фёдора Чалова, были и попытки обыгрывать один в один со стороны вингеров-дриблёров Пиняева и Садулаева, а эпизодами проходили даже интересные комбинации. Вряд ли что-то можно наиграть за несколько дней. Значит, это идёт от самих игроков, а тренер — поощряет. Пробовали наши разыгрывать мяч и от вратаря Селихова, выманивая противника на прессинг, вот только тот слишком не раскрывался. У Таджикистана неплохая, обученная хорватом Петаром Шегртом команда. Но индивидуальный уровень футболистов, конечно, невысок — хозяева допускали много невынужденного брака в достаточно простых моментах.

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К сожалению, и сборной России не хватало остроты — последнего паса, открывания под удар. Хотя Чалов, возможно, забил бы быстрый гол, если бы Пиняев вырезал точную передачу с фланга в не самой сложной для этого ситуации. Поэтому первый тайм вполне логично завершился нулевой ничьей.

После перерыва на поле появились ещё два новичка национальной команды — Сергей Песьяков и Владимир Сычевой. А вместе с ними — Арсен Захарян, продолжающий выступать за сборную России на фоне слухов о получении армянского паспорта. Премьера Песьякова получилась ужасной. Если полевые игроки избегали травм на искусственной траве, то голкиперу «Ростова» не повезло. Уже на 54-й минуте Песьяков подвернул голеностоп, обрабатывая мяч после передачи назад, и был заменён. Карпин в этот момент вдвойне переживал, поскольку он потерял вратаря не только в сборной, а ещё и в клубе. На замену внепланово вышел Антон Шунин.

Игра немного раскрылась, хозяева нанесли первый удар в створ — по воротам третьего в этом матче голкипера российской сборной. Потом ещё один. В общем, так сложилось, что Шунин, которого, вероятно, готовили к встрече с Узбекистаном, получил сегодня самую большую нагрузку. А вот игроки сборной России, кажется, на движения Сычевого реагировали ещё хуже, чем на движения Чалова, может, потому что пока не понимают, чего ждать от кометой ворвавшегося в РПЛ центрфорварда. Правда, кросс капитана Данила Глебова на Сычевого в середине второго тайма был хорошим — тут Владимир мог показать то, чему научился за последние месяцы тренировок у Марцела Лички, но чуть-чуть не попал, пробивая головой.

Радует, что не снижал активности Пиняев, вплоть до своей замены на 82-й минуте. Очень смело, уверенно играл юный вингер для своего статуса и возраста. В концовке наши забили, но фол Максима Осипенко в атаке лишил сборную России победы. Наверное, незаслуженной. По статистике наши даже по ударам в створ уступили — 3:4 (всего удары — 13:8 в пользу россиян). Перед матчами с Кыргызстаном и Таджикистаном мы много говорили, что вынуждены играть со слабыми соперниками, но, согласитесь, большой разницы между ними и сборной России не было.