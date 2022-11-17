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22:05 (мск), источник: ТАСС

Карпин: россияне играли против сборной Таджикистана в десять раз лучше, чем с киргизами

ДУШАНБЕ, 17 ноября. /ТАСС/. Российские футболисты имели в товарищеском матче с командой Таджикистана больше желания, чем во встрече со сборной Киргизии, и играли в десять раз лучше. Такое мнение журналистам в четверг высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

17 ноября сборная России на выезде сыграла вничью в товарищеском матче с командой Таджикистана со счетом 0:0. 24 сентября россияне на выезде победили команду Киргизии со счетом 2:1 в товарищеской игре.

«Первый тайм понравился больше — было больше контроля и у наших ворот, и в центре, — сказал Карпин. — Во втором тайме читалось желание быстрее забить гол, спешка подводила. Пошла открытая игра без центра поля. Посмотрели многих новичков, так что впечатление нормальное».

«Удовлетворен тем, что видел в первом тайме, не хватало реализации, завершения, последнего паса. Но по отношению к игре, даже если сравнивать с матчем с Киргизией, это небо и земля. Хотя в Киргизии выиграли», — добавил главный тренер сборной России.

Карпин отметил, что россияне играли в матче со сборной Таджикистана в десять раз лучше, чем против команды Киргизии. «Я видел, что у всех горели глаза, никто ноги не убирал, — отметил Карпин. — В матче с командой Киргизии мы играли безобразно, но победили. Сегодня играли в десять раз лучше, но не выиграли. Это нормально».

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против команды Узбекистана. Встреча пройдет на Центральном стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Начало матча запланировано на 15:00 мск.

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