Карпин: россияне играли против сборной Таджикистана в десять раз лучше, чем с киргизами

17 ноября сборная России на выезде сыграла вничью в товарищеском матче с командой Таджикистана со счетом 0:0. 24 сентября россияне на выезде победили команду Киргизии со счетом 2:1 в товарищеской игре.

«Первый тайм понравился больше — было больше контроля и у наших ворот, и в центре, — сказал Карпин. — Во втором тайме читалось желание быстрее забить гол, спешка подводила. Пошла открытая игра без центра поля. Посмотрели многих новичков, так что впечатление нормальное».

«Удовлетворен тем, что видел в первом тайме, не хватало реализации, завершения, последнего паса. Но по отношению к игре, даже если сравнивать с матчем с Киргизией, это небо и земля. Хотя в Киргизии выиграли», — добавил главный тренер сборной России.

Карпин отметил, что россияне играли в матче со сборной Таджикистана в десять раз лучше, чем против команды Киргизии. «Я видел, что у всех горели глаза, никто ноги не убирал, — отметил Карпин. — В матче с командой Киргизии мы играли безобразно, но победили. Сегодня играли в десять раз лучше, но не выиграли. Это нормально».