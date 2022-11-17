Футбольная сборная Беларуси обыграла Сирию, не забив ни одного мяча
МИНСК, 17 ноя — Sputnik. Белорусская национальная сборная по футболу выиграла у команды Сирии в товарищеском матче, передает Sputnik.
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МИНСК, 17 ноя — Sputnik. Белорусская национальная сборная по футболу выиграла у команды Сирии в товарищеском матче, передает Sputnik.
Игра между командами в рамках подготовки к квалификации чемпионата Европы УЕФА 2024 года состоялась вечером в четверг 17 ноября на поле стадиона «Шабаб Аль-Ахли» в ОАЭ.
Белорусская сборная владела преимуществом на протяжении всего поединка, однако забить сопернику не сумела. Единственный мяч попал в ворота сирийцев после того, как защитник хозяев поля на 80-й минуте Мохамад Крума «срезал» его с исполнения белорусами углового. В результате счет на табло 1:0 в пользу подопечных Георгия Кондратьева.
Следующий матч «белые крылья» проведут 20 ноября против сборной Омана.