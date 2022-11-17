Футбольная сборная Беларуси обыграла Сирию, не забив ни одного мяча

Игра между командами в рамках подготовки к квалификации чемпионата Европы УЕФА 2024 года состоялась вечером в четверг 17 ноября на поле стадиона «Шабаб Аль-Ахли» в ОАЭ.

Белорусская сборная владела преимуществом на протяжении всего поединка, однако забить сопернику не сумела. Единственный мяч попал в ворота сирийцев после того, как защитник хозяев поля на 80-й минуте Мохамад Крума «срезал» его с исполнения белорусами углового. В результате счет на табло 1:0 в пользу подопечных Георгия Кондратьева.