Может, России хватит играть в Азии? Матчи там не приносят людям никакого счастья

А на каких уроках нам рассказывали, что нельзя одновременно входить в какое-то общество и быть независимым от него? Кажется, это придумал ещё Карл Маркс. А потом скопировал Владимир Ленин. Революционер, убеждённый, что понимает народ лучше других. Ок, давайте на несколько минут согласимся с его формулировкой и спроецируем её на сборную России. Какое общество сейчас у команды? Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан — то есть страны Центральной Азии. И чем интенсивнее мы туда погружаемся, тем больше становимся на них похожими. Это не хорошо и не плохо — это нынешняя действительность.

Таджикистан = доброта. Честно, до стартового свистка матчей сборных я думал, что большинству здесь по барабану на футбол. Это показал короткий опрос: таксистов, официантов, обычных людей, которые подходили, не признавая во мне своего. Мы говорили о России, людях, бедности, но точно не о футболе. И почти каждый удивлялся — неужели сюда приехала сборная России? Какая? Вторая-третья-пятая? Неужели основная? Полный шок. Кажется, я лично спровоцировал пару людей купить билеты. Да и цена по меркам России смешная — 180 рублей. Но для Душанбе неплохие деньги.

Столицу здесь развивают, ориентируясь на Восток. Огромные светящиеся небоскрёбы превращают страну в мини-Дубай. А если убрать соседствующими с ними ларьки, крошечные павильоны, отсылающие к Союзу, отличий будет немного. Можно смотреть и не всматриваться, тогда полу́чите удовольствие. Выкидываем из действительности многих кнопочные телефоны из бедной жизни, плакаты президента, развешанные даже на стадионе, и получаем эстетичную столицу крупного государства. И неважно, что таксисты возят за 100−200 рублей, а под окнами элитных апартаментов стоят крутые тачки итальянских конструкторов.

Но олицетворение Таджикистана для меня — главный тренер сборной Петар Шегрт. Пусть он и хорват. Мужчина, внешне похожий на Альберта Эйнштейна. Вы только посмотрите в его глаза. Кажется, он не способен разозлиться, даже если сильно ударится мизинцем о кровать.

Этот человек, который открыт ко всем: за три часа до матча он поздоровался с большинством людей на стадионе. Лично подошёл и пожал руку сотрудникам, журналистам и многим болельщикам. А после матча рассуждал о глобальном успехе: ничья со сборной России — это же кайф, счастье. Да и вообще, Таджикистан играл не хуже. И это ведь правда. Но не покидает ощущение, что он старается всем понравиться. И избегает деталей.

А что Россия?

Да, у тренера Карпина могут быть недоброжелатели. Не исключаю, что их даже много. И все они настолько его не любят, что напрямую говорят: этот матч невозможно было смотреть. Многие из вас наверняка такого же мнения: напишите в комментариях, насколько вас хватило? На 30 минут? На тайм? На полтора? Многие вообще досмотрели игру до конца?

При этом Валерий Георгиевич говорит, что удовлетворён первым таймом. Доволен тем, что попробовал молодёжь. И что результат в товарищеских матчах не важен. Да, с точки зрения логики нормального человека — звучит убедительно. Но стойте — это Таджикистан. При всей симпатии к стране — это 108-я сборная мира. И мы не только не можем забить ей, мы не способны создать у её ворот хотя бы несколько опасных моментов. Да, команда не сыграна. Однако это квалифицированные футболисты, точно одни из лучших в РПЛ.

Или вы думаете, что для Таджикистана это был матч жизни, где они стояли у своих ворот во имя ничьей? Нет. Для них этот матч — подготовка к Кубку Азии, куда они квалифицировались. В команде куча молодых игроков, а некоторые также редко друг с другом встречаются. Итог для нас — игра с равным количеством моментов. Игра, которая точно не добавила счастья и позитивных эмоций болельщикам. А ведь, кажется, именно этого ждут от сборной?

Карпин убедительно говорит, что два месяца назад с Кыргызстаном играли хуже. И даже использует словосочетание «небо и земля». Имеет на это право. Но визуально складывалось ощущение, что матчи похожи. И тот, и другой почти очень сложно смотреть.

А теперь возвращаемся к тому, о чём я написал вначале. У вас нет ощущение, что, чем больше мы играем в Азии, тем больше команда становится похожа на соперников? И тем больше нас убеждают, что это норма? Хорватия, Словения, Словакия были где-то в прошлой жизни. А нынешняя — это Центральная Азия. Да, Карпин скорее противится этому. Говорит, что эти матчи — не про результат. И мы готовимся к тому, чтобы вернуться. Но кем мы вернёмся? Аутсайдером? Или если завтра нас вдруг восстановят, мы начнём играть на другом уровне?

Осталось ещё обществу перелететь на 20 лет назад и вспомнить про давки в «Лужниках» или на стадионе Кирова. Когда не было никакого контроля и досмотров. И всё как в Душанбе, когда люди ради матча прорывали ограждения и кордоны полиции. Да, это особенность менталитета. Но когда-то такое было и у нас.

Сейчас некоторые говорят, что надо идти в Азию. Но если всмотреться — мы не особо далеко от неё и ушли. А пусть и (возможно) короткое возвращение туда пока точно не добавило позитива нашему футболу.