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19:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Колосков назвал болотом Азиатскую конфедерацию футбол

МОСКВА, 18 ноя. РИА Новости. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что сборной не стоит переходить в азиатскую конфедерацию.

Россия
Таджикистан
Узбекистан
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Источник: РИА "Новости"

Ранее СМИ писали о возможном выходе национальной команды из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Приоритетным вариантом называли Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Переход в АФК? Если вы хотите опуститься в болото, то пожалуйста. Но как можно сравнивать Европу с АФК? Это же абсолютно нищая конфедерация с гигантскими расстояниями. С абсолютно неконкурентоспособными командами. О таком даже говорить не стоит», — сказал Колосков «Спорт-Экспрессу».

Сборная России в 2022 году провела два товарищеских матча с командами из АФК. В сентябре подопечные Валерия Карпина победили Киргизию (2:1), а 17 ноября сыграли вничью с Таджикистаном (0:0). Следующую встречу сборная России проведет 20 ноября против Узбекистана.

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Россия
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