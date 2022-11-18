Колосков назвал болотом Азиатскую конфедерацию футбол

«Переход в АФК? Если вы хотите опуститься в болото, то пожалуйста. Но как можно сравнивать Европу с АФК? Это же абсолютно нищая конфедерация с гигантскими расстояниями. С абсолютно неконкурентоспособными командами. О таком даже говорить не стоит», — сказал Колосков «Спорт-Экспрессу».