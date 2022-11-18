Колосков назвал болотом Азиатскую конфедерацию футбол
МОСКВА, 18 ноя. РИА Новости. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что сборной не стоит переходить в азиатскую конфедерацию.
МОСКВА, 18 ноя. РИА Новости. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что сборной не стоит переходить в азиатскую конфедерацию.
Ранее СМИ писали о возможном выходе национальной команды из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Приоритетным вариантом называли Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
«Переход в АФК? Если вы хотите опуститься в болото, то пожалуйста. Но как можно сравнивать Европу с АФК? Это же абсолютно нищая конфедерация с гигантскими расстояниями. С абсолютно неконкурентоспособными командами. О таком даже говорить не стоит», — сказал Колосков «Спорт-Экспрессу».
Сборная России в 2022 году провела два товарищеских матча с командами из АФК. В сентябре подопечные Валерия Карпина победили Киргизию (2:1), а 17 ноября сыграли вничью с Таджикистаном (0:0). Следующую встречу сборная России проведет 20 ноября против Узбекистана.