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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
11:41 (мск), источник: Vesti.kz

Исламхан и Зайнутдинов в основе? Ориентировочный состав сборной Казахстана на матч с ОАЭ

Сегодня, 19 ноября, сборная Казахстана проведет товарищеский матч против команды ОАЭ в Абу-Даби. Корреспондент Vesti.kz предположил, кого Магомед Адиев может выпустить в стартовом составе на эту игру.

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Источник: Reuters

В первую очередь надо отметить, что после матча с Узбекистаном у нашей команды есть сразу несколько существенных потерь. По разным обстоятельствам в Абу-Даби не полетели Абзал Бейсебеков, Аслан Дарабаев и Рамазан Оразов. Кроме того, надо учитывать слова Адиева о том, что в матче с ОАЭ он планирует попробовать другие сочетания.

Если говорить о вратарской позиции, вероятно, свое место может сохранить Игорь Шацкий. Несмотря на товарищеский статус игры, именно по этому амплуа тренерский штаб вряд ли сразу пойдет на эксперименты. Возможно, Шацкий выйдет в основе, а после перерыва (при благоприятном счете) на поле появится либо Александр Заруцкий, либо Данил Устименко.

В обороне изменения напрашиваются. Справа свой шанс должен получить Багдат Каиров. Тройку центральных защитников, скорее всего, составят Сергей Малый, Темирлан Ерланов и Нуралы Алип. На позиции левого латераля хорошие шансы выйти у Дмитрия Шомко.

В опорной зоне Адиев может прибегнуть к связке Куат — Тагыберген, поскольку Исламбек неплохо вышел во втором тайме с Узбекистаном. Два более атакующих игрока, инсайда — Бауыржан Исламхан и Бахтиер Зайнутдинов, во второй половине их могут заменить Эльхан Астанов и Максим Самородов.

На позицию единственного нападающего претендуют сразу четыре игрока. Сложно сказать, на кого сделает ставку Адиев, но рискнем и назовем нашего фаворита в лице Артура Шушеначева, поскольку он свеж и его габариты могут быть полезны в матче с таким соперником.

Напомним, товарищеский матч ОАЭ — Казахстан стартует в 21:30 по времени Астаны. Прямая трансляция встречи будет доступна по следующей ссылке.

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