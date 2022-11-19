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14:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Глебов: я кайфовал от игры сборной России в матче с Таджикистаном

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов прокомментировал матч национальной команды с Таджикистаном (0:0).

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Источник: Чемпионат.com

«Не могу сказать, что доволен матчем с Таджикистаном, но понравилось, что мы были больше похожи на команду, чем в матче с Кыргызстаном. Там мы хоть и выиграли (2:1. — Прим. “Чемпионата”), но командной игры не было — что в обороне, что в атаке. Все играли словно по одному. Сейчас же старались действовать вместе.

Могут ли футболистам доставлять удовлетворение такие матчи? А почему нет? Я, например, кайфовал от того, что на поле была команда. Да, мы создали не так много опасных моментов. Но мне понравилось, как мы прессинговали, как оборонялись, как пробовали атаковать. Понятно, что не хватает взаимопонимания. Некоторые ребята до этого не играли друг с другом. Нужно время, чтобы наладить связи», — цитирует Глебова Sport24.

Напомним, сборная России отстранена от официальных международных матчей решением ФИФА и УЕФА. Следующий матч нашей национальной команды пройдёт завтра, 20 ноября, соперник — команда Узбекистана. Начало встречи — в 15:00 мск.

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