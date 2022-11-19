Чалов покинул расположение сборной России по футболу из-за признаков инфекции
Форвард не сыграет в товарищеском матче против команды Узбекистана.
Форвард не сыграет в товарищеском матче против команды Узбекистана.
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Нападающий Федор Чалов покинул расположение сборной России по футболу из-за признаков вирусной инфекции, он не сыграет в товарищеском матче против команды Узбекистана. Об этом в субботу сообщила пресс-служба московского ЦСКА.
«Вчера у Федора Чалова появились признаки вирусной инфекции, повышение температуры, в связи с чем он покинул расположение сборной России и вылетел из Ташкента в Москву, где продолжит лечение под присмотром клубных врачей», — говорится в сообщении пресс-службы.
Товарищеский матч между сборными Узбекистана и России пройдет 20 ноября в Ташкенте на стадионе «Пахтакор», начало игры — 15:00 мск. 17 ноября россияне на выезде сыграли вничью с командой Таджикистана (0:0).