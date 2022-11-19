Казахстан уступил сборной ОАЭ в товарищеском матче

Победу одержали хозяева — 2:1.

На 13-й минуте матча Абдалла Рамадан отдал точную передачу на Фабио Лиму, который открыл счёт. Гости сумели забить ответный гол на 62-й минуте — его автором стал Абат Аймбетов. Спустя девять минут хозяева снова повели в счёте — Фабио Лима оформил дубль.

В следующем матче сборная ОАЭ 7 января встретится с Бахрейном в матче Кубка наций Персидского залива.

Казахстан 23 марта в квалификации чемпионата Европы примет Словению. Также в группе H выступят Дания, Финляндия, Северная Ирландия и Сан-Марино.