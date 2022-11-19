Текущие события
Футбол. Сборные
22:30
Швеция
Алжир
Футбол. Сборные
20:00
Турция
Чехия
21
Футбол. Сборные
20:00
Косово
Фарерские острова
11
Футбол. Сборные
20:00
Гибралтар
Андорра
10
Футбол. Сборные
19:30
Албания
Армения
20
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Шинник
10
Футбол. Сборные
18:30
ОАЭ
Казахстан
21
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
20:00
Турция
Чехия
21
20:00
Косово
Фарерские острова
11
20:00
Гибралтар
Андорра
10
19:30
Албания
Армения
20
18:30
ОАЭ
Казахстан
21
18.11
Бахрейн
Сербия
15
18.11
Бельгия
Египет
12
18.11
Камерун
Панама
11
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
21:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Казахстан уступил сборной ОАЭ в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором сборная Объединённых Арабских Эмиратов принимала Казахстан.

ОАЭ
КазахстанТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: Федерация футбола Казахстана

Победу одержали хозяева — 2:1.

На 13-й минуте матча Абдалла Рамадан отдал точную передачу на Фабио Лиму, который открыл счёт. Гости сумели забить ответный гол на 62-й минуте — его автором стал Абат Аймбетов. Спустя девять минут хозяева снова повели в счёте — Фабио Лима оформил дубль.

В следующем матче сборная ОАЭ 7 января встретится с Бахрейном в матче Кубка наций Персидского залива.

Казахстан 23 марта в квалификации чемпионата Европы примет Словению. Также в группе H выступят Дания, Финляндия, Северная Ирландия и Сан-Марино.

Подопечные Магомеда Адиева сумели выиграть группу в Лиге наций, где их соперниками были Азербайджан, Словакия и Беларусь.

ОАЭ
2:1
Первый тайм: 1:0
Казахстан
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 ОМОН был бессилен. Подробности жёсткой давки на матче сборной России
Шейхов из Катара обвинили в договорняке на ЧМ-22! Сумма подкупа впечатляет
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь