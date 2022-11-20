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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
14:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч с Узбекистаном

Сборная России объявила стартовый состав на товарищеской матч с национальной командой Узбекистана.

Россия
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Товарищеские матчи 2022
20.11.2022, 15:00

Узбекистан0Россия0

Встреча состоится сегодня, 20 ноября, на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте (Узбекистан). Начало матча — в 15:00 мск.

Сборная России: Шунин, Сильянов, Джикия, Литвинов, Караваев, Кузяев, Баринов, Фомин, Мостовой, Соболев, Захарян.

Запасные: Салихов, Хлусевич, Уткин, Сычевой, Солдатенков, Садулаев, Пиняев, Осипенко, Глебов, Миранчук, Комличенко, Макарчук.

Ранее сборная России провела товарищеский матч с национальной командой Таджикистана. Встреча, прошедшая на Центральном республиканском стадионе в Душанбе, завершилась ничьей со счётом 0:0.

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