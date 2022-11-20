Сборная России сыграла вничью с Узбекистаном, второй раз подряд завершив матч без голов

В первой половине игры сборная России больше владела мячом, однако единственный реальный шанс открыть счёт имели хозяева поля: Эльдо Шомуродов прострелил на Фарруха Сайфиева, который пробил с нескольких метров — Антон Шунин выручил российскую команду.

Во втором тайме опаснейший момент возник у ворот команды Узбекистана: Арсен Захарян подкараулил ошибку защитника, вошёл в штрафную и нашёл передачей Александра Соболева, который пробил в угол ворот — голкипер Уткир Юсупов справился с ударом. В итоге открыть счёт командам не удалось — 0:0.