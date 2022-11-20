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17:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России по футболу сыграла вничью с Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 20 ноя — РИА Новости. Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Узбекистана в товарищеском матче.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Ташкенте, завершилась со счетом 0:0. Футболист сборной России Александр Сильянов получил травму в начале второго тайма. На 69-й минуте его заменил Антон Миранчук. Защитник «Ростова» смог покинуть поле только в сопровождении врачей.

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов дебютировал в сборной, он вышел на поле в стартовом составе.

В четверг команда Валерия Карпина сыграла вничью со сборной Таджикистана (0:0) в Душанбе с аналогичным счетом.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.

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0:0
Первый тайм: 0:0
Россия
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