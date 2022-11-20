Сборная России по футболу сыграла вничью с Узбекистаном

Встреча, прошедшая в Ташкенте, завершилась со счетом 0:0. Футболист сборной России Александр Сильянов получил травму в начале второго тайма. На 69-й минуте его заменил Антон Миранчук. Защитник «Ростова» смог покинуть поле только в сопровождении врачей.

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов дебютировал в сборной, он вышел на поле в стартовом составе.

В четверг команда Валерия Карпина сыграла вничью со сборной Таджикистана (0:0) в Душанбе с аналогичным счетом.