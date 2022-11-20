Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Катар
Эквадор
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
КАМАЗ
Кубань
00
Футбол. Сборные
19:30
Израиль
Кипр
Футбол. Сборные
18:00
Оман
Беларусь
20
Футбол. Первый дивизион
17:00
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
14
Футбол. Сборные
17:00
Словения
Черногория
10
Футбол. Сборные
17:00
Люксембург
Болгария
00
Футбол. Сборные
21:30
Молдавия
Румыния
Футбол. Сборные
22:00
Мальта
Ирландия
Футбол. Сборные
22:15
Венгрия
Греция
Футбол. Первый дивизион
16:00
Динамо Мх
Волгарь
12
Футбол. Сборные
16:00
Норвегия
Финляндия
11
Футбол. Сборные
16:00
Северная Македония
Азербайджан
13
Футбол. Сборные
22:45
Австрия
Италия
Футбол. Сборные
15:30
Словакия
Чили
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Арсенал
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Родина
Велес
11
Футбол. Сборные
15:00
Узбекистан
Россия
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нефтехимик
Волга
12
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Алания
20
Футбол. Первый дивизион
12:00
Уфа
Рубин
12
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
18:00
Оман
Беларусь
20
17:00
Словения
Черногория
10
17:00
Люксембург
Болгария
00
16:00
Норвегия
Финляндия
11
16:00
Северная Македония
Азербайджан
13
15:30
Словакия
Чили
00
15:00
Узбекистан
Россия
00
19.11
Швеция
Алжир
20
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
17:31 (мск), источник: Vesti.kz

Сборные Узбекистана и России не сумели выявить победителя

В Ташкенте завершился товарищеский матч между сборными Узбекистана и России. Команды так и не сумели вскрыть оборону друг друга (0:0), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Россия
УзбекистанТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

Для сборной Узбекистана это был второй матч подряд на стадионе «Пахтакор». После победы над командой Казахстана (2:0) хозяева разошлись миром с Россией (0:0). Что касается гостевой стороны, то они не смогли выиграть две игры кряду, и при этом даже не забили — сначала сыграли вничью с Таджикистаном в Душанбе (0:0), теперь с Узбекистаном в Ташкенте (0:0).

Отметим, что игру обслуживала казахстанская бригада арбитров во главе с Данияром Сахи. По ходу матча было несколько спорных ситуаций, и даже в компенсированное время один из игроков узбекской сборной оказался на газоне в штрафной площади россиян. Но все эти эпизоды рефери оставил без внимания.

Напомним, что сборная Казахстана накануне уступила команде ОАЭ (1:2).

Узбекистан
0:0
Первый тайм: 0:0
Россия
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь