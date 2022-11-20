Сборные Узбекистана и России не сумели выявить победителя

Для сборной Узбекистана это был второй матч подряд на стадионе «Пахтакор». После победы над командой Казахстана (2:0) хозяева разошлись миром с Россией (0:0). Что касается гостевой стороны, то они не смогли выиграть две игры кряду, и при этом даже не забили — сначала сыграли вничью с Таджикистаном в Душанбе (0:0), теперь с Узбекистаном в Ташкенте (0:0).