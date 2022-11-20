Футболисты Беларуси завершили сезон поражением от команды Омана

В Аль-Айне белорусы проиграли в товарищеском матче команде Омана с результатом 0:2. Игра проходила в невысоком темпе без острых атак и почти без голевых моментов. Только в конце второго тайма оманская команда в течение трех минут дважды поразила ворота Сергея Игнатовича — на 78-й минуте счет открыл Салах Аль-Яхаи, а затем отличился Эссам Аль-Суби. Это был второй матч этих соперников — в ноябре 2010 года белорусы разгромили оманцев с крупным счетом 4:0.