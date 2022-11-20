Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Венгрия
Греция
00
Футбол. Сборные
1-й тайм
Мальта
Ирландия
00
Футбол. Сборные
перерыв
Молдавия
Румыния
02
Футбол. Сборные
22:45
Австрия
Италия
Футбол. Сборные
19:30
Израиль
Кипр
23
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Катар
Эквадор
02
Футбол. Первый дивизион
19:00
КАМАЗ
Кубань
21
Футбол. Сборные
18:00
Оман
Беларусь
20
Футбол. Первый дивизион
17:00
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
14
Футбол. Сборные
17:00
Словения
Черногория
10
Футбол. Сборные
17:00
Люксембург
Болгария
00
Футбол. Первый дивизион
16:00
Динамо Мх
Волгарь
12
Футбол. Сборные
16:00
Норвегия
Финляндия
11
Футбол. Сборные
16:00
Северная Македония
Азербайджан
13
Футбол. Сборные
15:30
Словакия
Чили
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Арсенал
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Родина
Велес
11
Футбол. Сборные
15:00
Узбекистан
Россия
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нефтехимик
Волга
12
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Алания
20
Футбол. Первый дивизион
12:00
Уфа
Рубин
12
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
19:30
Израиль
Кипр
23
18:00
Оман
Беларусь
20
17:00
Словения
Черногория
10
17:00
Люксембург
Болгария
00
16:00
Норвегия
Финляндия
11
16:00
Северная Македония
Азербайджан
13
15:30
Словакия
Чили
00
15:00
Узбекистан
Россия
00
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
19:15 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты Беларуси завершили сезон поражением от команды Омана

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси потерпели поражение в заключительном матче сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оман
БеларусьТоварищеские матчи: календарь
Наверх

В Аль-Айне белорусы проиграли в товарищеском матче команде Омана с результатом 0:2. Игра проходила в невысоком темпе без острых атак и почти без голевых моментов. Только в конце второго тайма оманская команда в течение трех минут дважды поразила ворота Сергея Игнатовича — на 78-й минуте счет открыл Салах Аль-Яхаи, а затем отличился Эссам Аль-Суби. Это был второй матч этих соперников — в ноябре 2010 года белорусы разгромили оманцев с крупным счетом 4:0.

Ранее на нынешнем учебно-тренировочном сборе в ОАЭ сборная Беларуси победила в Дубае команду Сирии с минимальным перевесом в счете — 1:0.

Оман
2:0
Первый тайм: 0:0
Беларусь
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Тоннель стал порталом в другой мир и удивил юзеров сети (Видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь