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07:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Непомнящий: если России представится возможность перейти из УЕФА в Азию, нужно переходить

Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола.

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Источник: РИА "Новости"

«Когда не из чего выбирать и есть такой шанс, то нужно его использовать. С другой стороны, азиатский футбол — и клубный, и сборные вроде Японии, Южной Кореи, Австралии и даже стран Ближнего Востока — на серьёзном уровне. Для России подобный переход точно не стал бы комфортной прогулкой. Всё было бы непросто, учитывая нынешнее состоянии сборной России. Но если возможность перейти в Азию представится, то её нужно использовать. На что мы могли бы рассчитывать в следующем розыгрыше Кубка Азии? Я бы рассчитывал на финал Кубка Азии, по меньшей мере», — приводит слова Непомнящего Metaratings.

Напомним, ранее УЕФА запретил российским клубам и сборной участвовать в соревнованиях под своей эгидой.

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