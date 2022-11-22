Непомнящий: если России представится возможность перейти из УЕФА в Азию, нужно переходить

«Когда не из чего выбирать и есть такой шанс, то нужно его использовать. С другой стороны, азиатский футбол — и клубный, и сборные вроде Японии, Южной Кореи, Австралии и даже стран Ближнего Востока — на серьёзном уровне. Для России подобный переход точно не стал бы комфортной прогулкой. Всё было бы непросто, учитывая нынешнее состоянии сборной России. Но если возможность перейти в Азию представится, то её нужно использовать. На что мы могли бы рассчитывать в следующем розыгрыше Кубка Азии? Я бы рассчитывал на финал Кубка Азии, по меньшей мере», — приводит слова Непомнящего Metaratings.