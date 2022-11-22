Российский футбольный тренер захотел возглавить иностранную сборную

«Это сборная страны, с которой интересно поработать. Весной начнется отбор на чемпионат Европы, некоторые армянские футболисты играют в России, хорошо мне знакомы. Так что такой вариант можно было бы рассмотреть», — заявил Юран. Специалист отметил, что поставил бы команде цель выйти на чемпионат Европы.