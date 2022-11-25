Глава РПЛ считает, что УЕФА привлекательнее Азии из-за уровня и финансов

Ранее СМИ сообщили, что РФС принял решение перейти в АФК. «Мы члены УЕФА, хоть и отстранены от соревнований. Как болельщик я бы хотел, чтобы мы играли в Европе. К сожалению, вмешалась политика. Никто не знает, как будет ситуация развиваться дальше, вернемся ли мы в Европу. Со спортивной и финансовой точки зрения Азия менее привлекательна. Возможно, через какое-то время вопрос встанет по-другому: либо отбираться через другие конфедерации, либо не отбираться вообще. Тогда есть смысл перехода. Но Европа — номер один, надо оставаться там», — сказал Алаев.