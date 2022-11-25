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25 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Глава РПЛ считает, что УЕФА привлекательнее Азии из-за уровня и финансов

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Азиатская конфедерация футбола (АФК) является менее привлекательной для России со спортивной и финансовой точки зрения, чем Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), заявил журналистам президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее СМИ сообщили, что РФС принял решение перейти в АФК. «Мы члены УЕФА, хоть и отстранены от соревнований. Как болельщик я бы хотел, чтобы мы играли в Европе. К сожалению, вмешалась политика. Никто не знает, как будет ситуация развиваться дальше, вернемся ли мы в Европу. Со спортивной и финансовой точки зрения Азия менее привлекательна. Возможно, через какое-то время вопрос встанет по-другому: либо отбираться через другие конфедерации, либо не отбираться вообще. Тогда есть смысл перехода. Но Европа — номер один, надо оставаться там», — сказал Алаев.

«Потенциальная смена конфедерации — это сложный бюрократический вопрос. Он не обсуждался на исполкоме», — добавил президент РПЛ.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.

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