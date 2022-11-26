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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
12:04 (мск), источник: Газета.Ру

Сборная России может сыграть в марте против одной из команд-участниц ЧМ-2022 в Катаре

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) и вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что национальная сборная может провести матч против одной из команд — участниц чемпионата мира — 2022 в Катаре.

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Источник: РИА "Новости"

«Почему не удалось провести товарищеские матчи в России? Отказывались соперники. Киргизия сказала, что только в Бишкеке. Таджикистан сказал, что только в Душанбе.

Мы оказалиcь в такой cитуации, когда нам уcловия диктует cоперник. Еcли говорить о марте, еcть варианты. В том чиcле и c учаcтниками чемпионата мира, которые находятcя в cпиcке дружеcтвенных cтран», — приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».

24 сентября подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии (2:1) в Бишкеке, 17 ноября сыграли вничью с Таджикистаном (0:0) в Душанбе, а 20 ноября также разошлись миром с Узбекистаном (0:0) в Ташкенте.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

ЧМ стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

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