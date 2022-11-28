Что именно ждет Россию, если мы бросим УЕФА ради Азии. Это точно того стоит?

В сентябре УЕФА сообщил, что не допустит Россию до квалификации Евро-2024. В марте ФИФА выбросила сборную из стыков за право сыграть на ЧМ-2022. Таким образом, команда Валерия Карпина пропустит два турнира подряд. Последние месяцы много говорится о возможном переходе России из УЕФА в АФК — Азиатскую конфедерацию футбола. Насколько это реально на самом деле?

Переход в АФК обсудят в ближайшее время. Это подтвердил президент РФС

— РФС обсудит переход в Азиатскую конфедерацию на ближайшем заседании исполкома. Слова Карпина, что лучше играть в Азии, чем товарищеские матчи? Безусловно, лучше играть официальные матчи, чем не играть. Здесь позиции членов исполкома РФС и Валерия Георгиевича совпадают, — сказал журналистам президент РФС Александр Дюков после матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

При этом менеджер тут же заявил, что у сборной России всё еще сохраняется шанс сыграть в квалификации Евро-2024: «Теоретически ещё есть шанс, что мы примем участие в отборочных матчах на чемпионат Европы 2024 года. Но скорее этот шанс больше теоретический».

Как мы понимаем из слов руководителя РФС, сказанных в один и тот же вечер, сформированной позиции у футбольных властей относительно будущего подконтрольного им спорта пока нет. И это логично сразу по нескольким причинам.

Казахстан перешёл из АФК в УЕФА. Помогло ли это стране, сборной и клубам?

Чтобы понять, как устроена миграция между футбольными конфедерациями, нужно изучить её логику. Как писал «РБК Спорт», в конце апреля РФС даже представил несколько возможных сценариев развития российского футбола — одним из них был «азиатский»: переход в АФК, участие сборной в Кубке Азии, а клубов — в турнирах под эгидой конфедерации. Идея неплохая, а её цели весьма просты и понятны: вернуть хотя бы какую-то соревновательность в наш футбол. То есть все понимают — после членства в УЕФА это понижение в классе ради хотя бы какого-нибудь движения.

В недалеком прошлом несколько команд руководствовались иным — они хотели класс повысить. В 2002 году Казахстан сменил АФК на УЕФА ради матчей с более квалифицированными сборными и возможности местных клубов пробиться в еврокубки. Глобально это стало внешним стимулом для внутреннего развития футбола. Получилось или нет, судить сложно.

В январе 2002-го Казахстан находился на 99-м месте в рейтинге ФИФА, а в октябре-2022 — на 113-м.

За 20 лет в УЕФА казахстанские клубы однажды пробились в группу ЛЧ («Астана» в сезоне-2015/2016), пять раз в группу ЛЕ («Актобе» в сезоне-2013/2014, «Астана» в сезонах-2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020) и ещё раз — в группу ЛК («Кайрат» в сезоне-2021/2022).

В плей-офф еврокубков играла только «Астана» — в 1/16 финала Лиги Европы в сезоне-2017/2018.

Несколько раз казахстанские клубы не смогли принять участие в еврокубках, потому что не прошли лицензирование.

«Астана» в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА

Австралия легко перешла из Океании в АФК. И это удивительно

В 2006 году Австралия сменила зону Океании на АФК — чтобы чаще оказываться на чемпионате мира. Дело в том, что 90-х ФИФА расширила ЧМ до 32 команд и увеличила квоты для всех зон, кроме Европы и Океании. Как бы Австралия и Новая Зеландия ни просили выдать им хотя бы одну квоту, организация отказала. Причина — футбол в Океании не настолько развит, чтобы давать сборным оттуда хотя бы одну путёвку.

С тех пор и по сегодняшний день победитель квалификации от Океании получает только половину места в плей-офф — то есть ему ещё предстоит обыграть команду из Азии, Северной или Южной Америки. Пройдя этот сложнейший путь в 2005-м (Австралия тогда выбила Уругвай и поехала на ЧМ в Германию), австралийцы заявили о подготовке к переходу в Азию. Самое удивительное, что все на тот момент 45 членов АФК согласились принять сильного конкурента — и ФИФА одобрила переход сборной Австралии и местных клубов в новую зону.

Игроки сборной Австралии празднуют гол на чемпионате мира 2022 в Катаре

Было ли это решение верным? Однозначно, да. Играя в Океании, Австралия только дважды пробилась на ЧМ — в 1974 и 2006 годах. После перехода в АФК австралийцы не пропустили ни одного чемпионата мира, а в трёх случаях вообще попали на турнир напрямую, без лишних игр в плей-офф. Да и клубный футбол выиграл от переезда в другую конфедерацию: в 2014-м «Вестерн Сидней» взял азиатскую ЛЧ, а в 2015-м Австралия выиграла Кубок Азии.



Забавно, что от миграции австралийцев выиграла и Новая Зеландия. Главный конкурент по плей-офф отвалился, и это позволило уже в 2010-м квалифицироваться на ЧМ-2010 в ЮАР (помог и слабый соперник по плей-офф — Бахрейн).

От России в вопросе перехода в АФК мало что зависит — и не факт, что он состоится

С чем столкнётся РФС при подготовке перехода России в Азию?



Во-первых, нужно выйти из УЕФА. Это самое лёгкое решение с точки зрения процедуры. Но за собой оно повлечёт много последствий: пересмотр рынков и зарплат внутри лиги, безумно длительные перелёты, клубные турниры со скромными призовыми (победитель Азиатской ЛЧ получает меньше участника группы обычной ЛЧ), другая квота мест на ЧМ (но с 2026-го отбор будет легче европейского), отказ от ориентации на западный футбол. Что-то ещё обязательно вскроется уже после выхода.

Во-вторых, необходимо получить разрешение членов АФК на вход в конфедерацию. Прямо сейчас это трудно представить, потому что в организации много так называемых «недружественных стран». Япония, Южная Корея, Австралия, Сингапур и другие не поддерживают политическую позицию России в мире и поэтому, вполне возможно, выскажутся отрицательно и по вопросу вхождения нашей страны в АФК. Это будет весьма логичной трансформацией их позиции в спортивную плоскость. Чтобы всем угодить, придётся как-то разводить Россию с недовольными во время всевозможных жеребьёвок. Вряд ли это многим понравится.



В-третьих, важно одобрение ФИФА. Все эти перебежки из одной зоны в другую бессмысленны, если на самом верху продолжат санкционную политику — ведь это ФИФА отстранила сборную России от стыков ЧМ-2022.

Есть ещё несколько изменений, их просто нужно принять

У России и российских клубов обнулится рейтинг — сборная станет новым, 48-м по счёту членом организации и расположится в самом низу: рядом с Афганистаном, Йеменом, Брунеем, Восточным Тимором, Пакистаном, Гуамом, Макао и Северными Марианскими Островами (у всех — 0.0 очка). Это должно осложнить участие России в Кубке Азии или квалификации ЧМ, но прямо сейчас Россия опережает почти все азиатские сборные в рейтинге ФИФА (выше только Иран, Япония и Южная Корея). Так что опасности почти нет — главное не попасть в одну группу с постоянными участниками чемпионатов мира.



Ещё надо провести год без международных матчей. Но это Россия совсем скоро выполнит — в марте как раз пройдёт нужный срок, а в квалификации Евро-2024 мы с большой долей вероятности участвовать не будем.

«Прыгающая» посещаемость матчей. Из-за дорогих и долгих перелётов по Азии на трибуны групповых стадий азиатской ЛЧ и Кубка Азии приходят в основном местные. Их или очень мало, или очень много: от нескольких тысяч до десятков тысяч человек. Например, финал Кубка Азии — 2019 между Японией и Катаром посетили всего 36 тысяч зрителей (74% заполненных трибун стадиона «Шейх Зайед» в Абу-Даби). Даже на финале Кубка России в «Лужниках» было больше.

Мало звёзд мирового масштаба. Все лучшие азиатские футболисты играют в Европе, а самый дорогой футболист местной ЛЧ стоит всего € 11 млн — это бразилец Матеус Перейра из «Аль-Хиляля». Дальше в пятерку по стоимости входят Миралем Пьянич (€ 9,5 млн), Джейсон Денайер, Майкл Олунга и Пако Алькасер (все — по € 9 млн). С Холандом (€ 170 млн), Мбаппе (€ 160 млн), Винисиусом (€ 120 млн), Фоденом (€ 110 млн) и Педри (€ 100 млн) эти ребята, естественно, не сравнятся. Где уровень клубов выше, вы, наверное, тоже догадались.



Лучшая азиатская сборная по рейтингу ФИФА — команда Ирана, она на 20-м месте. 12 команд выше неё — из Европы. Япония, если что, 24-я, Южная Корея — 28-я, Австралия — 38-я, а Катар — 50-й. Отстранённая от соревнований Россия — на 33-м месте.

Что делать: остаться в УЕФА или перейти в АФК? Времени на принятие решения мало