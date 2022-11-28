Карпин объяснил низкую результативность сборной России

«Даже самой великой команде тяжело вскрывать насыщенную оборону. А тут сборная, которая собралась за два дня до матча», — сказал специалист. Он добавил, что игроки допускали ошибки в тактических перестроениях в матчах с Узбекистаном и Таджикистаном.

20 ноября сборная России сыграла вничью 0:0 в товарищеской встрече с Узбекистаном. Карпин заявил, что команда боялась пропустить быструю атаку от соперника, поэтому старалась не терять мяч в центре поля. 17 ноября с без голов завершалась также игра россиян с футболистами из Таджикистана.