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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
17:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Карпин объяснил низкую результативность сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил низкую результативность команды в товарищеских матчах нехваткой времени на подготовку. Его слова приводит «Чемпионат».

Россия
Таджикистан
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Источник: РИА "Новости"

«Даже самой великой команде тяжело вскрывать насыщенную оборону. А тут сборная, которая собралась за два дня до матча», — сказал специалист. Он добавил, что игроки допускали ошибки в тактических перестроениях в матчах с Узбекистаном и Таджикистаном.

20 ноября сборная России сыграла вничью 0:0 в товарищеской встрече с Узбекистаном. Карпин заявил, что команда боялась пропустить быструю атаку от соперника, поэтому старалась не терять мяч в центре поля. 17 ноября с без голов завершалась также игра россиян с футболистами из Таджикистана.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

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