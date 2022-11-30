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08:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Канчельскис считает, что ФИФА не пустит Россию в Азиатскую конфедерацию

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Рейнджерс», «Фиорентины» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о предполагаемом переходе РФС в состав Азиатской футбольной конфедерации.

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Источник: РИА "Новости"

«ФИФА будет принимать решение — можно РФС в Азиатскую Конфедерацию или нет. Думаю, что они нас не пустят туда. Конечно, попытаться надо, но думаю, что ничего не выйдет, это будет крайне сложно. Вообще, нужно стараться остаться в УЕФА, мы всю жизнь играли там. Нам не надо метаться туда-сюда, а нужно пытаться остаться в Европе. Но для этого надо делать какие-то усилия, ездить и общаться с международными федерациями, а не сидеть в РФС и разгадывать кроссворды. Конечно, если мы не будем играть официальные матчи, то наша сборная будет деградировать. Чтобы этого не было, повторюсь, Российский футбольный союз должен работать», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

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