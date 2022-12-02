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15:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карпин называл Пиняева «жиробасиком»

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной России по футболу Сергей Пиняев рассказал о требованиях по питанию в национальной команде. Осенью Пиняев впервые был вызван в сборную.

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Источник: РИА "Новости"

«Меня везде называют Пиняй. Хотя Карпин в Таджикистане тоже говорил, что я жиробасик, ха-ха!» — цитирует Пиняева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне футболист провел 15 матчей за клуб, забил четыре гола и сделал столько же передач.

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