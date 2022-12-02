В РФС считают, что сборной России лучше играть в Азии, чем не играть в УЕФА

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сборной России лучше принимать участие в соревнованиях Азиатской конфедерации футбола, чем пропускать турниры под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Такое мнение журналистам в пятницу высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

27 ноября президент РФС Александр Дюков заявил журналистам, что организация на ближайшем заседании исполкома обсудит вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Мне кажется, что президент Российского футбольного союза довольно четко и подробно объяснил, почему [будет обсуждаться переход в Азиатскую конфедерацию футбола], — сказал Митрофанов. — Мы говорим о том, что одной из важнейших задач футбола и сборных является участие в международной системе соревнований. В настоящий момент, в том числе решением ФИФА (Международной федерации футбола — прим. ТАСС), базирующимся на первичном решении УЕФА, в этих международных соревнованиях мы не участвуем по причине того, что ряд европейских сборных не готовы принимать участие в соревнованиях с РФС. Долго это продолжаться не может».

«Поэтому если выбирать между тем, чтобы принимать участие в соревнованиях, и тем, чтобы не принимать участия, то вы слышали позицию президента [РФС], вы слышали позицию главного тренера сборной России [Валерия Карпина], которая такая же — что логичнее играть, чем не играть. В любом случае это повод рассмотреть вопрос. Если УЕФА не готов в ближайшее время нас возвращать, то давайте обсудим вопрос с азиатской конфедерацией. У нас есть понимание, сколько времени может занять этот процесс, и у нас есть определенная проработка этого вопроса. Но давайте мы начнем этот вопрос с заседания исполкома, на котором члены исполкома обсудят этот вопрос и поймут, насколько они готовы», — добавил генеральный секретарь РФС.

Митрофанов отметил, что РФС не хочет выходить из УЕФА. «РФС считает правильным восстановить свое участие в международных соревнованиях сборных и клубов под эгидой УЕФА, членом которого мы являемся, все права и обязанности, кроме участия в соревнованиях, соблюдаются, — отметил он. — Но есть нюансы, мы должны поэтому посмотреть, как мы будем реагировать в этой ситуации».