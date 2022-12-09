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14:13 (мск), источник: Sport24

Экс-игрок РПЛ Дуймович: «В Европе боялись сборную России. Ее переход в Азию будет потерей для УЕФА»

Бывший футболист сборной Хорватии и ряда команд РПЛ Томислав Дуймович оценил вероятность перехода сборной России в Азиатскую конфедерацию.

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Источник: РИА "Новости"

«Если российский футбол перейдет в АФК, то это будет большая потеря для УЕФА. Почему? Да посмотрите, кто тренировал ту же сборную России: Хиддинк, Адвокат, Капелло. В Европе не только следили за российским футболом, но и боялись сборную России. А какие были качественные футболисты: Аршавин, Павлюченко и многие другие. Они играли в Европе и их уважали.

Как я сказал, выход России из европейского футбола это потеря только для УЕФА. Минус ли это для российского футбола? Никто пока этого не скажет. В любом случае это пойдет на пользу сборной России. Национальная команда должна участвовать в международных турнирах. Также для азиатских команд и сборных будет хорошо получить к себе в соперники российские клубы и сборную. Сейчас видно, как та же самая Япония и Южная Корея на этом чемпионате мира выбивают европейские топовые сборные. Это будет российскому лишь футболу в плюс. Почему нет?» — сказал Дуймович в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

В России Дуймович выступал за «Амкар», «Локомотив», «Динамо» и «Мордовию».

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