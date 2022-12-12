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22:11 (мск), источник: Sport24

Тухель — ведущий кандидат на пост главного тренера сборной Англии

Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель считается ведущим кандидатом на пост тренера сборной Англии.

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Как сообщает Bild, Федерация футбола Англии собирается пригласить Тухеля на должность, если Гарет Саутгейт решит покинуть пост.

Ранее ходили разговоры, что сборная Германии также заинтересована в приглашении Тухеля.

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