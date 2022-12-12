Тухель — ведущий кандидат на пост главного тренера сборной Англии
Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель считается ведущим кандидатом на пост тренера сборной Англии.
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Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель считается ведущим кандидатом на пост тренера сборной Англии.
Как сообщает Bild, Федерация футбола Англии собирается пригласить Тухеля на должность, если Гарет Саутгейт решит покинуть пост.
Ранее ходили разговоры, что сборная Германии также заинтересована в приглашении Тухеля.