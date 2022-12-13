Бенту покинул пост главного тренера сборной Южной Кореи по футболу

«Спасибо, что вы были с корейским футболом в течение последних 4 лет и 4 месяцев. Мы всегда будем помнить и поддерживать вас во всем. До свидания, Бенту», — говорится в сообщении.

«Я хотел бы поблагодарить весь корейский народ за поддержку в течение последних четырех лет. Я особенно благодарен всем игрокам. Они дали мне возможность испытать одно из самых прекрасных переживаний в моей жизни, которое я никогда не забуду. Я хотел бы поздравить всех людей, которые участвовали в этом путешествии, оно было фантастическим и сделало корейский народ счастливым и гордым. Пришло время уйти и смотреть в будущее. Корея всегда будет частью моей жизни», — сказал Бенту.