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18:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бенту покинул пост главного тренера сборной Южной Кореи по футболу

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Португальский специалист Паулу Бенту ушел в отставку с поста главного тренера сборной Южной Кореи по футболу, сообщается на странице Корейской футбольной ассоциации (KFA) в Twitter.

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Источник: Пресс-служба сборной Южной Кореи по футболу

Бенту возглавил сборную Южной Кореи в 2018 году. На проходящем в Катаре чемпионате мира команда Бенту дошла до ⅛ финала, где проиграла бразильцам (1:4).

«Спасибо, что вы были с корейским футболом в течение последних 4 лет и 4 месяцев. Мы всегда будем помнить и поддерживать вас во всем. До свидания, Бенту», — говорится в сообщении.

Португальский специалист выразил благодарность игрокам, коллегам и болельщикам.

«Я хотел бы поблагодарить весь корейский народ за поддержку в течение последних четырех лет. Я особенно благодарен всем игрокам. Они дали мне возможность испытать одно из самых прекрасных переживаний в моей жизни, которое я никогда не забуду. Я хотел бы поздравить всех людей, которые участвовали в этом путешествии, оно было фантастическим и сделало корейский народ счастливым и гордым. Пришло время уйти и смотреть в будущее. Корея всегда будет частью моей жизни», — сказал Бенту.

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