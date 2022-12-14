Виалли покинул тренерский штаб сборной Италии по футболу

Виалли на протяжении многих лет борется с раком поджелудочной железы. В апреле 2020 года он сообщил, что победил рак после 17 месяцев химиотерапии, однако в декабре 2021 года признался, что болезнь вернулась.

«После долгих и трудных переговоров с моей замечательной командой онкологов я решил приостановить, надеюсь, временно, свои профессиональные обязательства. Цель — использовать все свои силы, чтобы помочь моему телу преодолеть эту фазу болезни, чтобы как можно скорее встретить новые приключения и разделить их со всеми вами», — сказал Виалли.