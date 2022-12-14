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18:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Виалли покинул тренерский штаб сборной Италии по футболу

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Джанлука Виалли покинул пост в тренерском штабе сборной Италии по футболу в связи с лечением от онкологического заболевания, сообщается на официальном сайте Итальянской федерации футбола (FIGC).

Италия
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Источник: twitter

Виалли на протяжении многих лет борется с раком поджелудочной железы. В апреле 2020 года он сообщил, что победил рак после 17 месяцев химиотерапии, однако в декабре 2021 года признался, что болезнь вернулась.

«После долгих и трудных переговоров с моей замечательной командой онкологов я решил приостановить, надеюсь, временно, свои профессиональные обязательства. Цель — использовать все свои силы, чтобы помочь моему телу преодолеть эту фазу болезни, чтобы как можно скорее встретить новые приключения и разделить их со всеми вами», — сказал Виалли.

Виалли — двукратный чемпион Италии («Сампдория», «Ювентус»), победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА («Ювентус»), обладатель Кубка Англии и Кубка английской лиги («Челси»), а также множества других трофеев. В составе сборной Италии он стал бронзовым призером чемпионата мира — 1990.

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