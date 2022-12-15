В ПФЛК высказались о натурализации российского футболиста для сборной Казахстана

Ранее стало известно, что Зуев может сменить гражданство и выступать за сборную Казахстана.

— Магомед Адиев рассказал, что российские футболисты обращаются за возможностью выступать за сборную Казахстана. Что думаете?

— Если Магомед Адиев говорит об этом, значит есть основания, но у меня таких сведений нет. Я не в курсе данной ситуации, но удивляться тут нечему, так как и раньше были такие моменты. Кто‑то хочет играть на международном уровне, это логичное желание.

— Стало известно, что Александр Зуев рассматривает вариант перехода в сборную Казахстана…