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20:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш покинул свой пост, сообщается на официальном сайте.

ПортугалияЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Стороны приняли такое решение после вылета португальцев из ЧМ-2022 на стадии полуфинала.

В ½ финала Португалия проиграла Марокко со счетом 1:0 и закончила выступление в турнире.

Контракт 68-летнего специалиста был рассчитан до 2024 года, стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. Он возглавлял команду с 2014 года. Вместе со сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы-2016 и Лигу наций сезона-2018/19.

Подвиг по расписанию. Сборная Марокко выбила Португалию
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