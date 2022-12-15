Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии

Стороны приняли такое решение после вылета португальцев из ЧМ-2022 на стадии полуфинала.

В ½ финала Португалия проиграла Марокко со счетом 1:0 и закончила выступление в турнире.

Контракт 68-летнего специалиста был рассчитан до 2024 года, стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. Он возглавлял команду с 2014 года. Вместе со сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы-2016 и Лигу наций сезона-2018/19.