Украинскую ассоциацию футбола могут исключить из ФИФА и УЕФА

Причиной этого может стать проведение виртуального заседания исполкома. По информации СМИ, всем членам комитета разослали план действий по созыву виртуальной встречи о недоверии руководству организации и его отстранению.

В ФИФА обеспокоены, что на исполком УАФ оказывается давление. В письме ФИФА и УЕФА указано, что украинская ассоциация должна управлять своими делами без влияния третьих сторон. Нарушение правил может привести к исключению украинской организации из международных федераций.

«Забегая вперед, мы искренне надеемся, что ситуация может быть разрешена, и убедительно просим вас держать нас в курсе любых событий по этому вопросу, чтобы мы могли оценить необходимость любых потенциальных дальнейших шагов. Тем временем мы остаемся в вашем полном распоряжении, если у вас возникнут какие-либо вопросы по этому поводу», — говорится в послании.

В ноябре главу УАФ Андрея Павелко арестовали по обвинению в «нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы». Впоследствии за функционера внесли залог в размере 9 880 000 гривен (268,6 тысячи долларов). Дело, о котором идет речь, расследуется с 2021 года.

На пост президента УАФ претендует бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.