Карим Бензема объявил о завершении международной карьеры

«Я приложил все усилия и совершил ошибки, чтобы стать тем, кем являюсь на сегодняшний день. И я горжусь этим! Я написал свою историю, и наша общая теперь заканчивается», — написал Бензема на свой странице в социальных сетях.

Напомним, Бензема получил травму в преддверии старта ЧМ-2022 и не смог выступить на турнире. Сборная Франции дошла до финала мундиаля, в котором уступила национальной команде Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти).