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16:15 (мск), источник: Чемпионат.com

В УЕФА подтвердили риск исключения Украины из организации

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил риск исключения Украины из организации.

Украина
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Источник: Reuters

Ранее вице-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Олег Протасов опубликовал письмо, в котором ФИФА и УЕФА напомнили, что футбольные ассоциации должны осуществлять управление своими делами без влияния третьих сторон. Любое нарушение этого обязательства может привести к приостановлению членства. В УЕФА подтвердили, что действительно отправляли это сообщение представителям украинского футбола.

«Мы можем подтвердить, что УЕФА подписал и отправил это письмо. У нас нет других комментариев», — сообщили изданию Tribuna.com в пресс-службе УЕФА.

Напомним, в ноябре 2022 года стало известно, что глава Украинской ассоциации футбола арестован по подозрению в финансовых махинациях.

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