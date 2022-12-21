В УЕФА подтвердили риск исключения Украины из организации
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил риск исключения Украины из организации.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил риск исключения Украины из организации.
Ранее вице-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Олег Протасов опубликовал письмо, в котором ФИФА и УЕФА напомнили, что футбольные ассоциации должны осуществлять управление своими делами без влияния третьих сторон. Любое нарушение этого обязательства может привести к приостановлению членства. В УЕФА подтвердили, что действительно отправляли это сообщение представителям украинского футбола.
«Мы можем подтвердить, что УЕФА подписал и отправил это письмо. У нас нет других комментариев», — сообщили изданию Tribuna.com в пресс-службе УЕФА.
Напомним, в ноябре 2022 года стало известно, что глава Украинской ассоциации футбола арестован по подозрению в финансовых махинациях.