Сборная Карпина может провести два матча с Ираном

Товарищеский матч между сборными России и Ирана планировалось провести в ноябре в Катаре или Иране, однако встреча не состоялась. Впоследствии президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отмечал, что иранская сторона подтвердила готовность сыграть со сборной России в 2023 году.
«Сейчас трудно сказать, когда пройдет матч национальных сборных наших государств. Но организовать его и провести — да, такое желание и стремление у нас есть. Было бы хорошо и логично, если одна игра пройдет у вас, а одна состоится у нас в Иране», — добавил он.