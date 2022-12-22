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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
12:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Карпина может провести два матча с Ираном

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Вопрос проведения товарищеского матча между сборными Ирана и России прорабатывается — возможно, команды проведут две игры, дома и в гостях, заявил РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали.

Иран
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Источник: РИА "Новости"

Товарищеский матч между сборными России и Ирана планировалось провести в ноябре в Катаре или Иране, однако встреча не состоялась. Впоследствии президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отмечал, что иранская сторона подтвердила готовность сыграть со сборной России в 2023 году.

«Мы работаем над тем, чтобы в самом ближайшем времени состоялся товарищеский матч сборных Ирана и России. Эта игра станет ещё одним инструментом для развития народной дипломатии и сближения между нашими странами», — сказал Джалали, выступая в Восточном культурном центре Института востоковедения РАН.

«Сейчас трудно сказать, когда пройдет матч национальных сборных наших государств. Но организовать его и провести — да, такое желание и стремление у нас есть. Было бы хорошо и логично, если одна игра пройдет у вас, а одна состоится у нас в Иране», — добавил он.

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