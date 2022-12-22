ФИФА отобрала у России очки за победу над Киргизией. Что случилось?

В перерыве того товарищеского матча тренерский штаб нашей команды провел десять замен. Такое решение Валерия Карпина должно было привести к тому, что результат игры не учтут при составлении рейтинга. Дело в том, что в матчах первых сборных категории «А» может быть заявлено максимум пятнадцать запасных, из которых может быть использовано максимум шесть. Об этом говорится в правиле 3 правил игры.