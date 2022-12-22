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18:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Будущее Дешама в сборной Франции определится на следующей неделе

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Граэ заявил, что на следующей неделе проведет переговоры с главным тренером национальной сборной Дидье Дешамом о продлении контракта.

ФранцияЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Сборная Франции проиграла команде Аргентины в финале чемпионата мира в Катаре в серии пенальти. После игры президент Франции Эммануэль Макрон попросил Дешама остаться на посту главного тренера национальной команды, несмотря на поражение от аргентинцев. Соглашение 54-летнего тренера со сборной Франции истекает в конце декабря.

«У него есть все шансы на продление, потому что я сказал ему, что с того момента, как мы попали в четверку лучших на чемпионате мира, решение остается за ним. Увидимся в Генгаме на следующей неделе», — цитирует Ле Граэ Ouest-France.

Дешам возглавил сборную Франции в 2012 году. Под его руководством французы стали чемпионами мира (2018) и вице-чемпионами Европы (2016), выиграли Лигу наций УЕФА в сезоне-2020/21. До финала чемпионата мира в Катаре газета Le Parisien сообщала, что Дешам сохранит пост главного тренера как минимум до чемпионата Европы 2024 года.

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