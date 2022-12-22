Будущее Дешама в сборной Франции определится на следующей неделе

Сборная Франции проиграла команде Аргентины в финале чемпионата мира в Катаре в серии пенальти. После игры президент Франции Эммануэль Макрон попросил Дешама остаться на посту главного тренера национальной команды, несмотря на поражение от аргентинцев. Соглашение 54-летнего тренера со сборной Франции истекает в конце декабря.

«У него есть все шансы на продление, потому что я сказал ему, что с того момента, как мы попали в четверку лучших на чемпионате мира, решение остается за ним. Увидимся в Генгаме на следующей неделе», — цитирует Ле Граэ Ouest-France.