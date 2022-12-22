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18:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ рассказали, как Левандовский убрал тренера сборной Польши

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Футболист испанской «Барселоны» и капитан сборной Польши Роберт Левандовский поучаствовал в отставке главного тренера национальной команды Чеслава Михневича, попросив об этом главу Польского футбольного союза (PZPN) Цезария Кулешу, сообщает Interia.

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Источник: Соцсети FIFA

В четверг PZPN объявил, что контракт с Михневичем, который истекает 31 декабря, не будет продлен, он покинет пост главного тренера национальной команды.

Как отмечает источник, ряд игроков сборной Польши негласно выражали недовольство Михневичем и готовы были приостановить свою карьеру в национальной команде, если бы он остался. Левандовский как капитан сборной позвонил Кулеше и донес до него желание футболистов команды, попросив не продлевать контракт с тренером.

Михневич возглавил сборную Польши в конце января этого года. Под руководством специалиста национальная команда пробилась в финальную часть чемпионата мира в Катаре, где дошла до ⅛ финала, а также сохранила место в элитном дивизионе Лиги наций УЕФА.

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