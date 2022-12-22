СМИ рассказали, как Левандовский убрал тренера сборной Польши

Источник: Соцсети FIFA

В четверг PZPN объявил, что контракт с Михневичем, который истекает 31 декабря, не будет продлен, он покинет пост главного тренера национальной команды.

Как отмечает источник, ряд игроков сборной Польши негласно выражали недовольство Михневичем и готовы были приостановить свою карьеру в национальной команде, если бы он остался. Левандовский как капитан сборной позвонил Кулеше и донес до него желание футболистов команды, попросив не продлевать контракт с тренером.