СМИ рассказали, как Левандовский убрал тренера сборной Польши

В четверг PZPN объявил, что контракт с Михневичем, который истекает 31 декабря, не будет продлен, он покинет пост главного тренера национальной команды.
Как отмечает источник, ряд игроков сборной Польши негласно выражали недовольство Михневичем и готовы были приостановить свою карьеру в национальной команде, если бы он остался. Левандовский как капитан сборной позвонил Кулеше и донес до него желание футболистов команды, попросив не продлевать контракт с тренером.
Михневич возглавил сборную Польши в конце января этого года. Под руководством специалиста национальная команда пробилась в финальную часть чемпионата мира в Катаре, где дошла до ⅛ финала, а также сохранила место в элитном дивизионе Лиги наций УЕФА.