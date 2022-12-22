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18:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Стали известны условия работы Моуринью со сборной Португалии

Федерация футбола Португалии назвала условия для работы тренера Жозе Моуринью с национальной команды. Они стали известны журналисту Джанлуке Ди Марцио.

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Источник: Reuters

По информации источника, федерация требует ответ от Моуринью как можно скорее. Если 59-летний тренер согласится возглавить сборную, то сможет совмещать работу в команде и в итальянской «Роме».

О том, что Федерация футбола Португалии предложила Моуринью возглавить сборную, стало известно 13 декабря. Он является основным претендентом на пост главного тренера.

На чемпионате мира-2022 Португалия дошла до четвертьфинала, проиграв Марокко со счетом 0:1. Команда выступала на турнире под руководством португальца Фернанду Сантуша.

Моуринью является одним из самых титулованных тренеров мира. С разными клубами он дважды выигрывал Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и пришедшую ему на смену Лигу Европы, а также Лигу конференций. Тренер никогда не работал с национальными командами.

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