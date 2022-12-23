Как же низко пали поляки: устроили заговор против своего же тренера! Во главе смуты — Левандовски

Сборная Польши неплохо выступила на чемпионате мира — 2022, куда попала в том числе благодаря отказу играть против России: обошла в группе мексиканцев и покорителей Аргентины из Саудовской Аравии, впервые за 36 лет выкарабкавшись в плей-офф. Чтобы отлететь в ⅛ финала 1:3 будущим серебряным призерам из Франции.

Но неплохо — это если судить по результату, а если по игре — у поляков все было крайне уныло. В Катаре они запомнились трусливым футболом: звездному Роберту Левандовски частенько приходилось опускаться за мячом в середину поля, потому что до него он попросту не доходил.

Кульминацией тошнотворной игры Польши стал матч с Аргентиной: поляки окопались в своей штрафной при счете 0:2, при этом избегали контактов и старались не нарушать правила — лишь бы не уступить путевку в плей-офф Мексике из-за худшей разницы голов или даже карточек.

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В результате звездные игроки Польши во главе с Левандовски взбунтовались и потребовали не продлевать истекающий контракт с тренером Чеславом Михневичем.

По информации польских СМИ, Роберт позвонил главе местной федерации футбола Цезарию Кулеше и заявил: прощаемся либо с Михневчем, либо со мной и другими лидерами сборной — Войцехом Щенсны, Петром Зелиньски и другими.

У Кулеши попросту не осталось выбора, хотя сам он признал, что Польша достойно выступила на ЧМ-2022, и поблагодарил за это в первую очередь тренера:

«Мы заканчиваем чемпионат мира с высоко поднятой головой. У нас были шансы против Франции, но чемпионы мира просто сильнее. Выход из группы впервые за 36 лет — это успех. Спасибо за это тренеру, игрокам и нашим болельщикам».

Удивляться поступку Левандовски, впрочем, не стоит. Ведь он дважды признавался, что ему противен оборонительный футбол Михневича.

"Нужно получать удовольствие от футбола, но игра от обороны не помогает в этом. Конечно, мы атакуем, однако когда мы сосредотачиваемся на обороне, удовольствия от игры в футбол куда меньше.

Мы должны не бояться рисковать. Я нападающий, поэтому всегда хочу, чтобы мы играли активнее в атаке. Если выбирать между 0:0, 1:1 и 2:2, всегда выберу 2:2", — сказал Роберт после матча ⅛ финала ЧМ-2022 с Францией.

"У Польши не было цельной игры. Непонятно, будут ли готовы эти футболисты выступать во взрослой национальной сборной.

Если в 20 или 21 год играешь от обороны, то как мы можем научить молодых футболистов принимать рискованные решения", — так Лева критиковал польскую молодежку во главе с Михневичем после неудачного Евро-2019.

При этом форвард после игры с французами отстранился от вопроса продления контракта с тренером сборной: «Должен ли Михневич оставаться? Это не ко мне вопрос, потому что я не решаю. Это — роль президента, а я не хочу отвечать на этот вопрос».

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Чтобы изменить мнение, Роберту хватило менее трех недель.

И дело не только в качестве футбола сборной Польши, но и в премиальных. Перед ЧМ-2022 премьер-министр страны Матеуш Моравецкий пообещал игрокам 30 млн злотых (примерно 6,85 млн долларов) за выход в плей-офф. Но в итоге не сдержал слова, и повлиял на это в том числе Михневич.

«Мы вообще не хотели бонусов. Мы не хотели денег. Мы не хотели участвовать в разделении. Мы закрыли тему за пять минут. Не было споров. Атмосфера была фантастической», — признавался тренер.

Польские СМИ писали, что Левандовски взбесился отказом Михневича от денег: обиделся на тренера и сократил общение с ним до минимума.