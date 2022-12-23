Посол Кении приглашает футболистов из России тренироваться с их сборной

Он отметил, что в Кении для этого есть соответствующие условия.

«Это возможно. У нас есть вся инфраструктура и отличные погодные условия для тренировок — есть возможность тренироваться на высокогорных площадках. Мы открыты для сотрудничества с Россией, российскими спортсменами. Мы также хотели бы наращивать обмен в сфере спорта», — заявил дипломат, добавив, что двое кенийцев играют в российской команде по регби.