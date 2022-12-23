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09:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Посол Кении приглашает футболистов из России тренироваться с их сборной

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Кения приглашает российских футболистов тренироваться с национальной сборной, а также готова взаимодействовать с Россией в других видах спорта, заявил в интервью РИА Новости посол Кении в РФ Бенсон Огуту.

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Источник: Embassy of the Republic of Kenya to the Russian Federation/Telegram

«В России, в Кении, тренироваться вместе — пожалуйста», — сказал посол.

Он отметил, что в Кении для этого есть соответствующие условия.

«Это возможно. У нас есть вся инфраструктура и отличные погодные условия для тренировок — есть возможность тренироваться на высокогорных площадках. Мы открыты для сотрудничества с Россией, российскими спортсменами. Мы также хотели бы наращивать обмен в сфере спорта», — заявил дипломат, добавив, что двое кенийцев играют в российской команде по регби.

Посол подчеркнул, что спорт — это объединяющий фактор.

«Посмотрите, как ЧМ по футболу объединил болельщиков, которые поддерживали страны вне зависимости от национальной принадлежности. Поэтому нужно допускать все команды к участию в Олимпийских играх», — заявил дипломат.

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