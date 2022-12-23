Европа или Азия? Исполком РФС будет выбирать из двух зол

Сегодня на заседании исполкома РФС будет обсуждаться вопрос невероятной важности для нашего футбола — оставаться в недружественной, но такой понятной европейской системе УЕФА или броситься в неизвестность азиатской конфедерации АФК.

Эмоционально большинство, конечно, за то, чтобы жить в привычной среде. Ну какая Азия, когда в УЕФА возможность играть с Месси и Мбаппе, с «Реалом», «ПСЖ» и «Баварией», а в кубках АФК ждут матчи с таджикским «Истиклолом» и туркменским «Ахалом» (при всем уважении к соседям)? К тому же финансовые поступления раз в десять меньше, а организационного бардака раз в десять больше.

То же самое касается и сборных, где привычные европейские соперники куда интереснее и понятнее и для болельщиков, и для футболистов.

От УЕФА отрываться тяжело. Очевидно, что члены исполкома РФС это отлично понимают. Однако надо реально осознавать простую вещь: матчей с «Барселоной» и «Ливерпулем», как и со сборными Франции и Германии, у нас на горизонте не маячит. Ни сегодня, ни завтра.

Кто-то может сейчас спрогнозировать дату возвращения? Судя по настроениям в Европе, в ближайшие годы этого не произойдет. Ходят слухи, что в коридорах власти говорят о том, что бан не снимут минимум десять лет.

Так что исполкому придется выбирать не из двух лакомых вариантов с массой плюсов, а решать, где минусов меньше.

Можно не сомневаться, что у Дюкова данных о настроении футбольных руководителей за рубежом куда больше, чем у нас. Недаром же он недавно летал в Катар. В том числе чтобы прояснить перспективы РФС. И если после этой поездки всплыла тема с переходом в АФК, значит, с УЕФА дела предельно сложные.

А с Азией проще? ФИФА одобрит? Япония, Корея и Австралия нас ждут? На эти вопросы мы пока не слышали четких ответов. Можем только догадываться. Видимо, проще. Три-четыре федерации из 47 против тебя — это совсем не то же самое, что три-четыре федерации — за. И попытка перейти в АФК, не сомневаюсь, если будет предприниматься, то не с закрытыми глазами. Наверняка проведены консультации.

Это болельщики и журналисты могут восклицать «никакой Азии, ждем УЕФА до победного» или «в Европу нас не пустят еще 20 лет, будущее России на Востоке». Члены же исполкома должны руководствоваться не эмоциями, а разумом, опираясь на ту информацию, которой мы не располагаем.

Европа вон делает первый шажок навстречу — РБК поделился информацией, что в следующем году в России пройдет международный юношеский турнир под эгидой УЕФА. Значит ли это что-то? Может, снимут футбольные санкции через год-другой, как предположил во вчерашнем интервью «СЭ» Евгений Гинер? Или потеряем еще кучу времени и целое поколение футболистов, чтобы вновь вернуться к теме с переходом в АФК через пять-десять лет?

Члены исполкома оказались перед сложнейшим выбором, пытаясь угадать, на какой из этих вопросов ответ будет положительным.