Европа или Азия? Исполком РФС будет выбирать из двух зол
Российский футбол встал перед историческим выбором.
Российский футбол встал перед историческим выбором.
Сегодня на заседании исполкома РФС будет обсуждаться вопрос невероятной важности для нашего футбола — оставаться в недружественной, но такой понятной европейской системе УЕФА или броситься в неизвестность азиатской конфедерации АФК.
Эмоционально большинство, конечно, за то, чтобы жить в привычной среде. Ну какая Азия, когда в УЕФА возможность играть с Месси и Мбаппе, с «Реалом», «ПСЖ» и «Баварией», а в кубках АФК ждут матчи с таджикским «Истиклолом» и туркменским «Ахалом» (при всем уважении к соседям)? К тому же финансовые поступления раз в десять меньше, а организационного бардака раз в десять больше.
То же самое касается и сборных, где привычные европейские соперники куда интереснее и понятнее и для болельщиков, и для футболистов.
От УЕФА отрываться тяжело. Очевидно, что члены исполкома РФС это отлично понимают. Однако надо реально осознавать простую вещь: матчей с «Барселоной» и «Ливерпулем», как и со сборными Франции и Германии, у нас на горизонте не маячит. Ни сегодня, ни завтра.
Кто-то может сейчас спрогнозировать дату возвращения? Судя по настроениям в Европе, в ближайшие годы этого не произойдет. Ходят слухи, что в коридорах власти говорят о том, что бан не снимут минимум десять лет.
Так что исполкому придется выбирать не из двух лакомых вариантов с массой плюсов, а решать, где минусов меньше.
Можно не сомневаться, что у Дюкова данных о настроении футбольных руководителей за рубежом куда больше, чем у нас. Недаром же он недавно летал в Катар. В том числе чтобы прояснить перспективы РФС. И если после этой поездки всплыла тема с переходом в АФК, значит, с УЕФА дела предельно сложные.
А с Азией проще? ФИФА одобрит? Япония, Корея и Австралия нас ждут? На эти вопросы мы пока не слышали четких ответов. Можем только догадываться. Видимо, проще. Три-четыре федерации из 47 против тебя — это совсем не то же самое, что три-четыре федерации — за. И попытка перейти в АФК, не сомневаюсь, если будет предприниматься, то не с закрытыми глазами. Наверняка проведены консультации.
Это болельщики и журналисты могут восклицать «никакой Азии, ждем УЕФА до победного» или «в Европу нас не пустят еще 20 лет, будущее России на Востоке». Члены же исполкома должны руководствоваться не эмоциями, а разумом, опираясь на ту информацию, которой мы не располагаем.
Европа вон делает первый шажок навстречу — РБК поделился информацией, что в следующем году в России пройдет международный юношеский турнир под эгидой УЕФА. Значит ли это что-то? Может, снимут футбольные санкции через год-другой, как предположил во вчерашнем интервью «СЭ» Евгений Гинер? Или потеряем еще кучу времени и целое поколение футболистов, чтобы вновь вернуться к теме с переходом в АФК через пять-десять лет?
Члены исполкома оказались перед сложнейшим выбором, пытаясь угадать, на какой из этих вопросов ответ будет положительным.
Константин Алексеев