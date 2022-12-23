Руководство УЕФА выступает против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

«УЕФА, несмотря на текущую ситуацию, не хочет терять членство России в составе своей организации. УЕФА выступает за вариант, при котором после снижения напряжения геополитической обстановки российский футбол начнёт снова интегрироваться в европейский. Для УЕФА будет большим репутационным ударом потеря такой страны даже при условии нынешней ситуации», — добавил источник «Чемпионата».