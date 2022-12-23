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13:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Юран: мы — русский народ! Зачем нам напрашиваться в Европу? Почему бы не перейти в Азию?

Бывший тренер «Химок» и хабаровского СКА Сергей Юран прокомментировал слухи о том, что Россия может перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Россия
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Источник: РИА "Новости"

«Если нас не хотят видеть в Европе, то зачем нам туда напрашиваться? Мы — русский народ! Если есть вариант с Азией, то почему бы и нет? Для любого спортсмена внутренние соревнования — это прекрасно, но всё-таки хочется конкурировать с другими странами. Ждём какого-то решения. У руководителей РФС больше информации, наверное. Нужно понять, сколько лет нас не будут ждать в УЕФА, и, исходя из этого, принимать соответствующее решение. Пусть сами там варятся. Наши ребята должны играть и соревноваться», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением ФИФА и УЕФА. Российская команда провела товарищеские матчи с командами Азии: Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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