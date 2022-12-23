Юран: мы — русский народ! Зачем нам напрашиваться в Европу? Почему бы не перейти в Азию?

«Если нас не хотят видеть в Европе, то зачем нам туда напрашиваться? Мы — русский народ! Если есть вариант с Азией, то почему бы и нет? Для любого спортсмена внутренние соревнования — это прекрасно, но всё-таки хочется конкурировать с другими странами. Ждём какого-то решения. У руководителей РФС больше информации, наверное. Нужно понять, сколько лет нас не будут ждать в УЕФА, и, исходя из этого, принимать соответствующее решение. Пусть сами там варятся. Наши ребята должны играть и соревноваться», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».