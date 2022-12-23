Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.12
Брентфорд
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
26.12
Кристал Пэлас
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
26.12
Эвертон
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
26.12
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
26.12
Саутгемптон
Брайтон
Футбол. Зарубежный
26.12
Астон Вилла
Ливерпуль
Все события
Фоторепортажи
25Сборная Аргентины — чемпион мира!
13У хорватов бронза! Команда Далича победила в матче за третье место
15:52 (мск), источник: ТАСС

Исполком РФС не принял решения по вопросу перехода в Азиатскую конфедерацию футбола

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) отложил принятие решения по вопросу о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. Об этом в пятницу журналистам сообщил член исполкома и советник президента РФС Игорь Каменской.

Россия
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«По Азии взяли тайм-аут, думаю, до середины следующей недели, — сказал Каменской. — Будет еще одно обсуждение. Будет ли там принято окончательное решение? Думаю, исполком поручит руководству проработать этот вариант».

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины. Сборная России не смогла принять участие в плей-офф квалификации чемпионата мира в Катаре. Российская команда не участвовала в жеребьевке чемпионата Европы 2024 года. 27 ноября президент РФС Александр Дюков предложил исполкому рассмотреть вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Юрий Стоянов: здесь меня прекрасно обманули. Как у Пушкина: меня обманывать не трудно, я сам обманываться рад
Они курили, изучали естественные науки, жили в коммунах и вступали в сексуальные отношения вне брака
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь