Исполком РФС не принял решения по вопросу перехода в Азиатскую конфедерацию футбола

«По Азии взяли тайм-аут, думаю, до середины следующей недели, — сказал Каменской. — Будет еще одно обсуждение. Будет ли там принято окончательное решение? Думаю, исполком поручит руководству проработать этот вариант».

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины. Сборная России не смогла принять участие в плей-офф квалификации чемпионата мира в Катаре. Российская команда не участвовала в жеребьевке чемпионата Европы 2024 года. 27 ноября президент РФС Александр Дюков предложил исполкому рассмотреть вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.