Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.12
Брентфорд
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
26.12
Кристал Пэлас
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
26.12
Эвертон
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
26.12
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
26.12
Саутгемптон
Брайтон
Футбол. Зарубежный
26.12
Астон Вилла
Ливерпуль
Все события
Фоторепортажи
19Месси выдал базу. Аргентина вышла в финал ЧМ
16Карьера Месси в сборной Аргентины
18:25 (мск), источник: ТАСС

Дюков заявил, что в Азиатской конфедерации футбола готовы принять РФС

По словам главы Российского футбольного союза, на данный момент возвращение в европейские соревнования маловероятно.

Россия
Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Азиатская конфедерация футбола готова принять Российский футбольный союз (РФС) при уходе организации из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом журналистам в пятницу заявил президент РФС Александр Дюков.

23 декабря прошло заседание исполнительного комитета РФС. После этого Дюков сообщил, что окончательное решение о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято 27 декабря.

«Мы знаем сильные стороны европейского футбола, но при этом мы с вами должны честно для себя формулировать то, как обстоят дела, — сказал Дюков. — На данный момент возвращение в европейские соревнования мы не видим. Если говорить о возможности участвовать в международных соревнованиях, у нас есть возможность перехода. Азиатская конфедерация готова нас принять».

«Естественно, никто не готов дать письменную гарантию, что мы будем приняты, но они готовы рассмотреть наше обращение, и вероятность нас принять более чем высокая. Нужно большинство голосов. Что касается ФИФА (Международной федерации футбола — прим. ТАСС), то вопрос смены конфедерации не относится к ФИФА, но неформально согласие понадобится. У нас есть информация, что ФИФА не будет возражать», — добавил Дюков.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине. Сборная России не смогла принять участие в плей-офф квалификации чемпионата мира в Катаре. Российская команда не участвовала в жеребьевке чемпионата Европы 2024 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Юрист: Валиевой могут запретить выступать даже в ледовых шоу
Фетисов: как минимум половина стран хотели бы соревноваться с российскими спортсменами. Но их никто не спрашивает
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь