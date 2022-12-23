Дюков заявил, что в Азиатской конфедерации футбола готовы принять РФС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Азиатская конфедерация футбола готова принять Российский футбольный союз (РФС) при уходе организации из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом журналистам в пятницу заявил президент РФС Александр Дюков.

23 декабря прошло заседание исполнительного комитета РФС. После этого Дюков сообщил, что окончательное решение о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято 27 декабря.

«Мы знаем сильные стороны европейского футбола, но при этом мы с вами должны честно для себя формулировать то, как обстоят дела, — сказал Дюков. — На данный момент возвращение в европейские соревнования мы не видим. Если говорить о возможности участвовать в международных соревнованиях, у нас есть возможность перехода. Азиатская конфедерация готова нас принять».

«Естественно, никто не готов дать письменную гарантию, что мы будем приняты, но они готовы рассмотреть наше обращение, и вероятность нас принять более чем высокая. Нужно большинство голосов. Что касается ФИФА (Международной федерации футбола — прим. ТАСС), то вопрос смены конфедерации не относится к ФИФА, но неформально согласие понадобится. У нас есть информация, что ФИФА не будет возражать», — добавил Дюков.