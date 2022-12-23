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20:45 (мск), источник: Московский комсомолец

Дюков не исключил участия сборной России в Кубке Америки

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков не стал исключать, что сборная России может принять участие в Кубке Америки в качестве приглашенной команды.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

«Мы решаем задачи по мере поступления. Была задача найти спарринг‑партнеров (для сборной России на осенние матчи), сейчас мы занимаемся мартом. Будем прорабатывать разные варианты, очень многое будет зависеть от нашего международного календаря», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

Исполком РФС, заседание которого прошло в пятницу в Доме футбола в Москве, мог рассмотреть вопрос о переходе России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Дюков на пресс‑конференции рассказал, что решение о выходе из УЕФА и вступлении в AFС РФС примет до 31 декабря.

В Кубке Южной Америки 2019 года в качестве приглашенных сборных приняли участие команды Катара и Японии.

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