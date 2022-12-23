Что ждёт Россию в Азии: дикий отбор на ЧМ, Лига чемпионов СССР, лимит на легионеров

Главная новость последних дней — возможный переход России из Европы, где нам (пока?) играть не дают, в Азию, где нам вроде как рады. Главный аргумент руководителей русского футбола — нашим клубам и сборной нужно где-то играть. А сидеть и ждать с моря погоды так себе идея. Мы и так уже пропустили один сезон Лиги чемпионов, чемпионат мира и гарантированно не выступим на чемпионате Европы в 2024-м.

Принятие эпохального решения вроде как назначено на будущую неделю. И если решение будет принято, нам нужно будет привыкать к новой реальности. Так давайте начнем это делать заранее.

Где будет играть сборная?

Хорошая новость — топ-турниры у нас будут. Плохая — не скоро. Азиатская квалификация к чемпионату мира стартует уже осенью 2023-го. Жеребьевка пока не проведена. Но не факт, что со всеми бюрократическими заморочками Россия успеет стать ее участником. А это значит, есть риск до 2030 года забыть про чемпионат мира.

В ближайшем Кубке Азии — тоже пролет. Все участники уже определены. И России среди них нет и не будет. А следующий континентальный турнир состоится аж в 2027 году. И первые ее два раунда = квалификация Азии на чемпионат мира 2026. А как мы уже выяснили, старт — уже через 11 месяцев. И не факт, что Россия успеет.

То есть если процесс затянется (или в азиатских кулуарах уже не обговорено иного), сборная России рискует до осени 2027 года гонять исключительно товарняки.

Но давайте мыслить позитивно. Допустим, переход решается очень быстро и Россию допускают до жеребьевки ЧМ-2026/Кубка Азии-2027.

В этом случае сначала нужно будет сыграть групповой этап в формате Лиги чемпионов. Группа из четырех команд. Два победителя автоматом отбираются на континентальный кубок и выходят в следующий раунд квалификации ЧМ.

Там уже будет группа из шести команд. Первые два места бронируют гостиницы в Мексике, Канаде и США, третье и четвертое места — идут в следующий раунд отбора.

И снова группа! Но на этот раз из трех команд. Первое место едет на ЧМ, второе — продолжает бороться за это право.

Предфинальный раунд — один матч. Проигравший отправляется отпуск, победитель играет межконтинентальный финал с представителем КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка + страны Карибского бассейна). И в этой встрече разыграется финальная путевка на ЧМ.

Где будут играть клубы?

В Азии два клубных международных турнира — Лига чемпионов и Кубок АФК. Все как в Европе до недавнего времени. Формат тоже аналогичный.

Начнем с Лиги чемпионов. 10 групп по 4 команды в каждой. Первое место выходит в плей-офф напрямую. Еще в следующий раунд отправятся шесть лучших команд среди занявших вторые места — три с Востока, три с Запада.

К слову о Востоке/Западе. В азиатских еврокубках есть четкое географическое разделение. То есть до финала команды будут играть в комфортных условиях с соседями. То есть «Зениту» не надо будет лететь в Японию, а ЦСКА — в Корею. Наши потенциальные соперники — это страны экс-СССР плюс Ближний Восток.

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И о плей-офф. Там все как в НХЛ — плей-офф Востока и плей-офф Запада. И в главном финале встречаются победители двух сеток.

В Кубке АФК все более мудрено. Там тоже 10 групп, но в них тоже по 4 команды, но играют они в один круг. В плей-офф выходят победители групп + по одному второму месту из Запада и Востока.

А дальше начинается дичь. Кто-то выходит в зональный полуфинал, кто-то в зональный финал, кто-то вообще, минуя все предварительные ласки, идет сразу в межзональный плей-офф. И две команды, которые выдержали все испытания и в первую очередь не запутались в регламенте, играют между собой финал.

Российским клубам, кстати, благодаря географии будет проще. Им чтобы пройти от первого раунда плей-офф до главного финала потребуется всего два матча. Командам из восточной или центральной Азии для этого нужно проделать путь в два раза длиннее.

Что с лимитом?

Прямо сейчас в Азиатских «еврокубках» разрешатся иметь трех легионеров из любых стран плюс одного легионера из другой азиатской страны. Но с нового сезона турниры ждут реформы. Во-первых, они окончательно перейдут на «осень/весна». А во-вторых, легионеров не из Азии в командах может быть пять.

Это вполне вяжется с последними слухами о русском футболе, где после недавнего послабления в лимите на легионеров снова хотят его ужесточить. Так что придется растить собственных футболистов. Или выдавать русские паспорта иностранцам.

В общем, будет весело. Явно веселее, чем прямо сейчас.