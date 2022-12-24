«Вне конкурса выступать некрасиво». Дюков — о возможном участии России в Кубке Азии — 2023

«Сможет ли Россия выступить в Кубке Азии в 2023 году в качестве приглашённого гостя? А на основании чего? Там уже прошёл справедливый отбор, какие‑то команды попали в финальную стадию, какие‑то — нет. Разве справедливо взять команду со стороны и отсечь членов АФК? Вне конкурса выступать некрасиво, на их месте я бы никогда так не сделал. Это равнозначно тому, что мы бы начали проводить РПЛ по спортивному принципу, а потом по ходу решили бы взять, например, “Балтику”. Пример крымских клубов, которых хотели внедрять в Первую лигу, минуя Вторую? Этим вопросом нужно заниматься поэтапно», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».