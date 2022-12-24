Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего

В пятницу наш футбол отвернулся от Европы и развернулся лицом к Азии. Этот поворот зафиксируют гвоздями 27 декабря на исполкоме РФС. Исход сейчас выглядит предопределенным: переходить (если не случится чуда).

Цифры, которые точно доказали бы как необходимость, так и бессмысленность перехода, отсутствуют. Мы не знаем, будет ли людям интересно смотреть за сражениями «Спартака» с условным «Аль-Иттихадом» и битвами «Зенита» с «Аль-Айном». Мы не знаем, как конкретно повлияют на уровень сборной России регулярные встречи с Таджикистаном или Ираком. Сторонники и противники азиатской интеграции могут только предполагать — и сложно представить, что способно сблизить их позиции.

Поэтому говорю сразу: я противник перехода в Азию.

У сторонников три ключевых пункта:

Лучше играть, чем не играть. Это прямо озвучил президент РФС Александр Дюков. Если не выйти из УЕФА сейчас, Россия гарантированно пропустит ЧМ-2026, потому что скоро жеребьевка квалификации. Неизвестно, сколько вообще продлится бан — вдруг лет семь, десять, пятнадцать?

С тем, что лучше играть, чем не играть, поспорить невозможно. Как свобода лучше, чем несвобода (цитата Дмитрия Медведева из далекого 2008-го). Это все слишком общие мысли.

У любого крупного выбора есть последствия — и их всегда нужно просчитывать. Говоря об Азии, многие тут же представляют яркий перформанс Саудовской Аравии против Аргентины и выход Японии из группы с первого места. Вот только азиатский футбол за пределами узкой группы лидеров совсем другой. С японскими и корейскими клубами можно сыграть только в финале Лиги чемпионов — один матч, потому что группы и сетки плей-офф разделены на географические зоны по часовым поясам и удаленности.

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И не стоит забывать, что у Японии все ключевые игроки давно в Германии, а у Кореи почти все звезды тоже в Европе. Саудовская Аравия — редкий праздник и удача на фоне других. Развитие тренерской мысли? Прогресс футболистов? Высокий конкурентный уровень игры, привычка думать быстро? Как всего этого добиться в Азии?

Давайте заглянем на азиатский футбольный рынок, чтобы понять, в чем преимущество переезда. Ну, кроме самого факта «мы играем».

Для чего существуют клубы? В моем мире — быть классными развлекательными бизнес-структурами, дарить эмоции зрителю и зарабатывать. Что мы знаем об интересе российской аудитории к азиатскому футболу? Привлекут ли ее арабские или индийские имена и местный футбол? Есть боооольшие сомнения. Может, там хотя бы будут большие деньги? Нет. Победитель Лиги чемпионов Азии получает 4 миллиона долларов + еще 450 тысяч за участие в разных этапах турнира. Простите, но по новому контракту почти все клубы получают от РПЛ больше. Просто за попадание в групповой этап ЛЧ в Азии платят 100 000 долларов — при более чем 15 миллионах евро в европейской Лиге чемпионов.

А ведь еще надо летать в далекие страны: тратить на это большие деньги много времени. Вплоть до финала оргкомитет ЛЧ выдает клубам по 45 000 долларов транспортных расходов на матч — вот только этого не хватит, чтобы организовать полеты туда-обратно в Индию, Саудовскую Аравию или Катар. То есть участие в Лиге чемпионов будет убыточным в финансовом смысле и непредсказуемо интересным — в аудиторном. В чем выгода такого срочного перехода в Азию для клубов? А они же, по словам Александра Дюкова, поддерживают переход.

Могу понять интерес сборной: у нее действительно нет соревновательной практики, в отличие от клубов. Но не могу понять логику, в которой вся индустрия крутится только вокруг сборной — и интересы игроков с их мечтами, клубов с их целями и лиги ставятся на десять ступеней ниже формальной министерской строчки «представленность на международных соревнованиях». Мне всегда хотелось, чтобы футбол был самостоятелен, но, видимо, это слишком наивно.

Далее: я совсем не понимаю логику «Если мы не выйдем из УЕФА сейчас, в 2024-м не сможем стартовать в квалификации ЧМ-2026 и пропустим все». Как правило, так говорят сторонники европейского пути России, которые хотят комфортно усидеть на двух стульях: сейчас быстро переметнуться в Азию, а, когда геополитика рассеется, вернуться в Лигу чемпионов и на Евро (я еще ни разу не встречал тех, кто за переход в Азию с концами — за это нет никаких аргументов). Тут нельзя забывать пример Казахстана: перейдя из Азии в Европу, он пропустил квалификацию Евро-2004. То есть, стремясь сейчас сохранить ЧМ-2026 и вернуться в Европу, Россия лишь оттягивает один пропущенный турнир — это неминуемо случится при чудесном возвращении.

Отдельно — о возвращении. Во-первых, да, Россия — очень крупный спортивный рынок, и ни одной конфедерации не хотелось бы его терять. Россия — большая площадь, много людей, как следствие — много денег. Но на это «много денег» можно смотреть по-разному: с одной стороны, это шестая футбольная экономика Европы (602 миллиона евро доходов в 2020-м финансовом году), с другой — всего 2,9% всей футбольной экономики Европы. И это — абсолютные цифры (траты клубов на зарплаты и так далее), из которых только совсем десятые доли процента добивают до Европы напрямую — в виде трат на трансферы, телеконтракты и так далее. Европа в футбольном смысле нужна России сильнее, чем наоборот. УЕФА после реформы Лиги чемпионов-2024 снова нарастит доходы и будет выгребать лопатой 5 миллиардов евро в год. А Россия?

Во-вторых, вернуться в разы сложнее, чем уйти. Мне интересно, как инспекция УЕФА в каком-нибудь 2030-м нагрянет в Москву изучать готовность к обратной интеграции — есть риск, что после высокомерного ухода европейцы будут подчеркнуто холодны и жестоки. И не факт, что одобрят возвращение голосами — мы не знаем, какой будет геополитическая обстановка и восприятие России. А у каждого такого решения есть набор имен — тех, кто ставит подпись. Именно с ними нужно будет разговаривать — или даже убеждать, что мы должны быть в Европе. Мы к этому готовы?

Третий пункт сторонников ухода в Азию — неизвестно, сколько все это продлится. Я совершенно не считаю это аргументом, потому что как нет гарантий в Европе, так их нет и в Азии: будет ли с нами играть Япония, Австралия, Южная Корея? А если Россия выйдет на ЧМ-2026, не объявят ли бойкот европейцы и остальные? Что будет делать ФИФА в случае повторения польского сценария-2022 сначала в Азии, а потом и на ЧМ? Даже заверения от азиатской конфедерации о приеме — и те понятийные, на словах. Это игра со смыслами, а не реальные аргументы — никто не знает, что будет дальше.

Между ожиданием в еще год и нырком в как бы светлое настоящее мы выбрали радикальный путь, который отстегивает нас от лучшего футбольного рынка минимум на 10 лет. За это время мы отстанем во взглядах, развитии и стиле игры — не имея живого примера лучших практик. Наш рынок потеряет былую репутацию — потому что ехать в страну совсем без перспектив засветиться в Европе сомнительно, а в финансовом плане Россия уже далеко не так могущественна, как прежде, и завлекать талантливых легионеров будет все сложнее (многие иностранные клубы на волне роста телеправ могут платить не радикально меньше, растет даже Бразилия, а фактор еврокубков — дороже нескольких сотен тысяч евро на счету). Нагонять будет неизмеримо сложно.

Могла ли Россия подождать еще хотя бы год и, четко соизмерив риски европейского сценария, принять взвешенное решение, не делая поспешных шагов в режиме «успеть до Нового года», как профакапившийся фрилансер? Могла.

Положение, в котором оказался российский футбол в декабре 2022-го, меня пугает. В начале года всерьез обсуждался заход City Football Group в «Спартак» — владельцы «Манчестер Сити» могли купить долю в топ-клубе РПЛ и сделать его крупнейшим полигоном холдинга в Европе.

Такая сделка могла стать предвестником новой эпохи: рынок РПЛ открылся бы для иностранного капитала, крупнейшая футбольная экономика Восточной Европы получила бы не столько деньги, сколько идеологический толчок. Лига, которая всегда переплачивала, чтобы заманить способного игрока, со временем перевоплотилась бы в важнейший трансферный хаб, который интересен не только хрустом купюр, но и перспективами.

Верю, что партнерство даже с одним клубом из Англии было способно быстро перевернуть сознание остальных команд РПЛ. Появились бы новые технологии и правила работы, выросли бы вложения в обучение персонала (прежде всего скауты и тренеры), а раз новый лимит только поощрял бы такие стратегии, потянулись бы и другие иностранные инвесторы: в валюте наш рынок был бы дешевым, а потенциальная выгода от обкатывания игроков в крупной лиге выше, чем в очень успешной Бельгии.

Сити-история схлопнулась, мы закрылись. И в декабре — уходим вообще не туда.

О чем теперь мечтать игрокам?

У кого будут учиться тренеры, получавшие образование по стандартам УЕФА?

Что будет с интересом к российскому футболу? Кто будет ходить на чемпионат в эпоху повсеместного Fan ID, где «Спартак» бьется за выход к «Аль-Кува Аль-Джавия»?

Неужели у нас не было других проблем, кроме сборной и исчезнувших еврокубков (из которых мы сразу же вылетали)?

Неужели в эти пару лет паузы (очень надеюсь на такой максимальный срок) мы не могли капитально отремонтировать систему, где все еще полно некомпетентности, жульничества и пофигизма (некоторым руководителям клубов просто плевать, ходят ли на их команды болельщики)?

У нас нет ни мегапоколений, ни мегашкол, ни мегатренеров, ни мегалиги, ни полных трибун. И Азия ничего не изменит. Она просто превратит наш футбол в симулякр.